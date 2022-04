Kofola potvrdila výsledky, Česká zbrojovka mění jméno a futures jsou dnes hluboko v záporu

potvrdila předběžné výsledky za loňský rok zveřejněné v únoru. Česká zbrojovka Group mění jméno na Colt CZ Group. Emmanuel Macron mění svou předvolební strategii a Evropa se zaměřuje na rychlé vyzbrojení Kyjeva.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,2 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -1,3

Výroční zpráva nápojářské skupiny potvrdila předběžné výsledky za loňský rok zveřejněné v únoru. Provozní zisk firmy před odpisy (ukazatel EBITDA) dosáhl 1,128 miliardy korun, tedy o 9,5 % více než v roce 2020. Šlo o nejvyšší hodnotu v historii skupiny. Finanční ředitel Skupiny Martin Pisklák uvedl, že pro rok 2022 plánuje firma provozní zisk EBITDA v rozmezí 1,08 až 1,2 miliardy korun a dvouciferný růst tržeb.



Společnost CZG – Česká zbrojovka Group SE (CZG) změnila s platností ode dneška název na Colt CZ Group SE (Colt CZ). Amerického výrobce zbraní Colt koupila skupina CZG loni.



V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu posouvají ukrajinští spojenci v Evropě svůj obvyklý důraz na diplomacii a sankce a nově se zaměřují na rychlé vyzbrojení Kyjeva jako nejlepší šanci na změnu rozhodování Vladimira Putina. Po šesti týdnech války, kterou sankce příliš nezmírnily, jeden z nejméně pravděpodobných válečníků unie volá po dalších zbraních. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock z tradičně pacifistické Strany zelených vyzvala k zaslání „více vojenské techniky, a především těžkých zbraní“. Následně ale německý kancléř Olaf Scholz její vyjádření zmírnil a odmítl, aby jeho země dodávala zbraně na Ukrajinu na vlastní pěst. Ukrajinský pluk Azov mezitím sdělil, že ruská armáda v pondělí večer v Mariupolu použila blíže neupřesněnou "jedovatou látku neznámého původu" shozenou na obránce města z nepřátelského dronu. Oběti mají podle něj potíže s dýcháním a pohybem.



Emmanuel Macron v pondělí odcestoval do bývalého průmyslového regionu Nord-Pas-de-Calais a naznačil tak změnu strategie. Svou kampaň za znovuzvolení posouvá o stupeň výš, aby prodloužil náskok před krajně pravicovou vůdkyní Marine Le Penovou před finálním volebním kolem. Francouzský prezident strávil několik hodin mísením se s davy v Denainu, kde ho v nedělním podpořilo zhruba 15 % voličů ve srovnání se 42 % voličů, kteří se rozhodli pro Le Penovou. Cesta byla jasným pokusem Macrona pokusit se zbavit své image „prezidenta bohatých“ a přesvědčit více voličů, aby ho 24. dubna udrželi u kormidla druhé největší evropské ekonomiky.



Zaměstnanci Twitteru jsou „velice vystresovaní“ poté, co Elon Musk ustoupil od plánu vstoupit do představenstva společnosti. Společnost zrušila otázky a odpovědi s Muskem poté, co odmítl místo ve správní radě, a generální ředitel Twitteru Parag Agrawal varoval před budoucím „vyrušováním“.



Americká vláda nařídila všem zaměstnancům svého konzulátu v Šanghaji a jejich rodinám, aby opustili čínské město kvůli nárůstu případů Covid a lockdownu. Většina z 25 milionů obyvatel Šanghaje podléhá přísným omezením pohybu, která je drží ve svých domovech.