Světový obchod letos zpomalí kvůli rusko-ukrajinské válce, předvídá Světová obchodní organizace

Světová obchodní organizace (WTO) snížila svoji prognózu růstu světového obchodu v letošním roce kvůli dopadům rusko-ukrajinské války. Podle nového odhadu se objem obchodu se zbožím v letošním roce zvýší o tři procenta místo doposud očekávaných 4,7 procenta. V příštím roce má tempo růstu obchodu zrychlit na 3,4 procenta. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes WTO zveřejnila.



Loni se objem obchodu se zbožím zvýšil o 9,8 procenta. Hodnota tohoto obchodu v dolarech stoupla o 26 procent na 22,4 bilionu USD (504,3 bilionu Kč).



Šéfka WTO Ngozi Okonjová-Iwealová upozornila, že dopady rusko-ukrajinského konfliktu budou sahat daleko za hranice Ukrajiny. "Nyní je zřejmé, že dvojí úder způsobený pandemií a válkou narušil dodavatelské řetězce, zvýšil inflační tlaky a snížil očekávání růstu výroby a obchodu," řekla.



WTO uvedla, že její prognózy světového obchodu zohledňují faktory, jako je dopad války, sankce proti Rusku a nižší poptávka po celém světě kvůli slabší důvěře podnikatelů a spotřebitelů. Poznamenala však také, že odhady na letošní a příští rok jsou méně jisté než jindy, a to právě kvůli nejistotě, jak se bude dále vyvíjet konflikt. Upozornila, že ruský a ukrajinský vývoz položek jako potraviny, ropa a hnojiva je ohrožen válkou. Stále jsou také cítit dopady pandemie nemoci covid-19, zejména kvůli omezením v Číně.



Dovoz do zemí ze Společenství nezávislých států (SNS) se má letos snížit o 12 procent. Vývoz by však měl vzrůst o 4,9 procenta, protože další země zůstanou i nadále závislé na ruské energii.