Letošní rok přinese svatební boom, nejdražší je Kalifornie

Letošní rok přinese mohutný růst počtu svateb, což se projeví na zvýšené poptávce po všech souvisejících službách. Tvrdí to Yahoo Finance a svůj názor k tomu prezentovala „svatební expertka“ Esther Lee. Podle ní se pro letošní rok v USA čeká 2,6 milionu svateb, obvyklé číslo se přitom pohybuje kolem 2,2 milionu. Ve srovnání s rokem 2019 by letošní číslo představovalo asi 20% nárůst.



Průměrný náklad svatby se dnes podle expertky pohybuje kolem 34 tisíc dolarů, což je zhruba podobná úroveň jako před pandemií. V roce 2020 ale přišel pokles na 25 tisíc dolarů. Svatby také opět začínají vypadat tak jako původně, zájem o ně ze strany hostů je ale mnohem vyšší, protože „lidé byli tak dlouho zavření doma“. Podle statistik, které zveřejnila společnost Knot, se pak průměrná cena zásnubního prstenu v USA pohybuje kolem 6 tisíc dolarů.



Organizace svatby podle expertky čelí jednak vyšší inflaci a také problémům v dodavatelských řetězcích, podobně, jako se s nimi potýkají firmy v jiných odvětvích. Mezi aktuální problémy může patřit například nedostatek růží. Ten se ale dá vyřešit jinými květinami. Yahoo k tomu přidalo další informace od společnosti Knot, podle kterých se průměrný náklad svatby v Missoury pohybuje kolem 24,5 tisíce dolarů, ale v Kalifornii celá záležitost vyjde asi na 42 tisíc dolarů.



Reportér Yahoo zmínil možnost, že řada svateb byla během pandemie zrušena proto, že lidé, kteří byli donuceni trávit spolu více času, zjistili, že spolu žít nechtějí. Lee pak hovořila o tom, že roste poptávka po „zážitkových“ svatbách a službách, které na ně navazují. Možné je hovořit i o tom, že celkový ráz svateb je poněkud uvolněnější, než býval, například v souladu s tím, jak se změnily požadavky na oblečení ve společnostech.



Co je pro lidi na svatbě rozhodující a na co kladou při objednávce služeb největší důraz? Podle expertky dochází k růstu nákladů na jednoho hosta. Podle dat je přitom nyní na svatbě v průměru 129 lidí s průměrným nákladem 266 dolarů. U hostů je také zřejmý růst výdajů spojených se svatbami, který je mimo jiné dán větší ochotou cestovat a platit za ubytování. To zapadá do obecného trendu otevírání ekonomiky.



Zdroj: Yahoo Finance