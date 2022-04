Euro se zvedá, akcie dál sledují výsledky

Po smíšeném dni na Wall Street se v Evropě upevňuje pozitivní vývoj. Akciový Londýn sice balancuje kolem nulové změny, ale Frankfurt dnes přidává přes procento a americké futures jsou také solidně v plusu. Mezitím se opět zvedají dluhopisové výnosy, a to tentokrát hlavně v Evropě, kde na krátkých splatnostech vidíme růst i o 12 bazických bodů. Eurodolar využívá příznivého sentimentu vůči riziku i výnosů k růstu na 1,0925.

Do hry promlouvají další firemní výsledky, přičemž pozornosti se nyní dostává hlavně úspěšnému kvartálu Tesly. Euro a evropské výnosy podporuje posun očekávání o politice ECB. S přispěním posledních komentářů z banky už trh sází na letošní zvýšení sazeb o 75 bazických bodů, to znamená tři standardní kroky. Naproti tomu jsou vcelku ignorovány nepříjemné zprávy o lockdownech v Číně, které komplikují dodávky i potenciálně zhoršují výhled pro tamní ekonomiku. Dění na Ukrajině je stále sledováno, ovšem trh už má toto téma dostatečně podchycené a větší reakce by zřejmě přišla jen při nějakém nečekaném zvratu.

Na programu jsou dnes inflační čísla z eurozóny, ale půjde už jen o finální revizi za březen. Odpoledne vyjde také indikace aktuální aktivity v průmyslu ve filadelfské oblasti. Večer vystoupí šéfka ECB a předseda Fedu na konferenci MMF a samozřejmě se v jejich slovech budou hledat signály o přístupu k současným stagflačním rizikům. Vyjde také další sada firemních výsledků a půjde spíše o to, zda statisticky budou relativně k odhadům dobré či špatné, než o nějaké velké jméno, které by mělo ukazovat sentiment celému trhu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:50 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3894 -0.0748 24.4286 24.3471 CZK/USD 22.3295 -0.7335 22.5510 22.3085 HUF/EUR 371.5410 0.0346 371.9400 370.3363 PLN/EUR 4.6477 0.1385 4.6512 4.6347

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0391 1.0617 7.0471 6.9456 JPY/EUR 139.8940 0.7784 140.0150 138.7350 JPY/USD 128.0730 0.0961 128.2690 127.8680

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8365 0.7190 0.8368 0.8295 CHF/EUR 1.0354 0.6054 1.0359 1.0289 NOK/EUR 9.5664 0.0345 9.5935 9.5426 SEK/EUR 10.2497 0.0742 10.2581 10.2320 USD/EUR 1.0923 0.6737 1.0940 1.0850

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3421 -0.0268 1.3475 1.3408 CAD/USD 1.2471 -0.2049 1.2492 1.2459