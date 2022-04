Zisk i tržby automobilky Tesla v letošním prvním čtvrtletí překonaly odhady

Zisk i tržby automobilky v letošním prvním čtvrtletí překonaly odhady analytiků. Americký výrobce elektromobilů zvýšil v reakci na inflaci ceny, čímž vyrovnal dopad uzavření své továrny v Šanghaji. od ledna do března zvýšila zisk na 3,32 miliardy dolarů (74,6 miliardy Kč) ze 438 milionů dolarů ve stejném období před rokem, uvedla dnes společnost dnes ve výsledcích hospodaření.



Tržby automobilky v prvních třech měsících letošního roku narostly meziročně o 81 procent na 18,8 miliardy dolarů. Analytici dotazovaní společností Refinitiv v průměru očekávali, že tržby Tesly budou činit 17,8 miliardy dolarů. Od počátku ledna do konce března dodal výrobce 310.048 vozů.



Společnost se od vypuknutí pandemie covidu-19 odlišuje od jiných automobilek a již několik čtvrtletí vykazuje rekordní dodávky a zisky. Její konkurenti se výrazněji potýkají s globálními výpadky v dodavatelském řetězci.



Výrobce elektromobilů zvýšil své ceny v Číně, Spojených státech a dalších zemích poté, co šéf firmy Elon Musk v březnu uvedl, že automobilka čelí v souvislosti s válkou na Ukrajině výraznému inflačnímu tlaku v oblasti surovin a logistiky.



Tesla uzavřela svou čínskou továrnu kvůli pandemickým omezením na zhruba tři týdny. Výrobu postupně obnovila tento týden. "Přestože byla nedávno obnovena omezená výroba, situaci nadále pečlivě sledujeme," uvedla společnost.



"Růst cen pěkně převyšuje inflaci nákladů," konstatoval analytik Craig Irwin ze společnosti Roth Capital. "Problémy s čínskou výrobou se zdají být dobře zvládnuté a očekáváme, že Austin a Berlín nahradí 19denní výpadek v Šanghaji," dodal.



Akcie Tesly si po konci obchodování připisují přes pět procent.