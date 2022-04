Renaultu kvůli válce a problémům s dodávkami čipů klesly tržby. Trh čekal ještě větší pokles

Francouzské automobilce kvůli válce na Ukrajině a problémům s dodávkami čipů klesly v prvním čtvrtletí tržby. Meziročně se snížily o 2,7 procenta na 9,75 miliardy eur, trh ale očekával ještě nižší tržby ve výši 9,27 mld. EUR. Firma, která se ze západních automobilek nejvíce angažuje na ruském trhu, to uvedla ve svém dnešním sdělení. Akcie klesají o 0,7 %.





Bez započtení aktivit dceřiné společnosti AvtoVAZ a Russia tržby klesly o 1,1 procenta na 8,9 miliardy eur. Skupině, která vyrábí mimo jiné vozy Dacia a Lada, se výsledek podařilo vylepšit díky vyšším cenám výrobků a zvýšení prodeje elektromobilů.



Pokles příjmů přišel v době, kdy prodej Renaultu klesl o více než 17 procent oproti prvnímu čtvrtletí roku 2021 na 552.000 vozů. Je to nejnižší čtvrtletní prodej od doby vrcholící světové finanční krize v roce 2009. Nicméně prodej plně elektrických a hybridních vozidel vzrostl o 13 procent a představoval 36 procent tržeb.



Globální krize polovodičů sníží plánovanou výrobu automobilů společnosti v roce 2022 o 300.000 vozů. Největší dopad bude mít v první polovině roku, uvedl .



Renault prosazuje plány na rozdělení své elektrické divize, kterou plánuje uvézt na burzu, a výroby aut na spalovací pohon ve snaze dohnat konkurenty, jako je a . Přezkoumává také své podnikání v Rusku uprostřed rozsáhlých západních sankcí.



Minulý měsíc uvedl, že pozastaví provoz ve svém závodě v Moskvě. Zvažuje také, co dále se svým většinovým podílem v AvtoVAZu, který vyrábí vozy Lada a je jedničkou na ruském trhu.

Zároveň vyšla zpráva, že francouzská prokuratura vydala mezinárodní zatykač na bývalého generálního ředitele japonské automobilky Nissan Carlose Ghosna, který vedl i francouzskou automobilku Renault. Ve čtvrtek o tom informoval americký list The Wall Street Journal (WSJ). Francouzi mají podezření, že Ghosn zneužil peníze Renaultu. Manažer se tomuto kroku podle svého mluvčího podivuje, uvedla dnes agentura Reuters.



"Je to překvapivé, Ghosn s francouzskými úřady vždy spolupracoval," řekl manažerův mluvčí. Úřady zatykač podle WSJ vydaly kvůli podezření ze zpronevěry finančních prostředků společnosti Renault, klíčového partnera Nissanu.



Úřady se domnívají, že Ghosn použil miliony dolarů z prostředků Renaultu prostřednictvím ománského distributora automobilů pro svou osobní potřebu, včetně nákupu luxusní jachty. Kromě Ghosna prokuratura hledá ještě další čtyři osoby spojené s prodejcem aut v Ománu, a to kvůli jejich podezřelé roli při napomáhání Ghosnovi, píše americký list.



Ghosn byl architektem francouzsko-japonské aliance Renault-Nissan, do níž se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. V roce 2018 byl v Japonsku zatčen a obviněn z několika trestných činů, mimo jiné ze zneužití firemních peněz a že nepřiznal všechny své příjmy. Ghosn vinu popírá, v Japonsku byl propuštěn na kauci. Na konci roku 2019 ze země za dramatických okolností uprchl soukromým letadlem do Libanonu, když se schoval do bedny na hudební nástroje.

Zdroj: ČTK, Bloomberg, Patria