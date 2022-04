Ifo: Asi 40 procent německých podniků pociťuje dopady rostoucích cen energií

Asi 40 procent německých podniků pociťuje dopady rostoucích cen energií a téměř polovina firem kvůli tomu hodlá omezit investice. Vyplývá to z výzkumu institutu Ifo, který dnes zveřejnil list Augsburger Allgemeine. Účty za plyn a elektřinu pro německé domácnosti, které uzavírají nové smlouvy, dosáhly minulý měsíc rekordní výše a rostoucí ceny zemního plynu a ropy po ruské invazi na Ukrajinu pomohly v březnu zvýšit meziroční inflaci v Německu na 40leté maximum.



Přibližně 46 procent podniků uvedlo, že chce kvůli rostoucím cenám energií omezit investice. Čtvrtina z dotazovaných německých firem očekává, že je ve druhé polovině roku zatíží cenový šok, ukázal také průzkum Ifo. Ankety se zúčastnilo 1100 společností, většinou rodinného typu.



Každá desátá německá firma podle ankety zvažuje, že se zcela vzdá energeticky náročných činností. Kolem 14 procent z nich plánuje kvůli drahým energiím propouštění. Zvyšovat ceny se chystá 90 procent oslovených podniků. Tři z čtvrtiny zvažují investice do energetické účinnosti.



"Potřebujeme politiku, která napraví toto narušení hospodářské soutěže a zastaví prudký růst cen energií," řekl Rainer Kirchdörfer z nadace pro rodinné firmy, která průzkum zadala.



Německá vládní koalice v březnu představila podpůrná opatření zhruba za 16 miliard eur (390 miliard Kč), která mají spotřebitelům pomoci vyrovnat se s rostoucími cenami energií a snížit závislost na ruském plynu.



Tempo meziročního růstu spotřebitelských cen v Německu v březnu zrychlilo na 7,3 procenta. Podobná míra inflace byla v Německu podle statistického úřadu Destatis naposledy na podzim v roce 1981.



Pokud válka na Ukrajině eskaluje a vyústí v embargo na dovoz plynu, slabší poptávku a ve větší nejistotu, ocitne se německá ekonomika v recesi, uvedla minulý týden německá centrální banka. Hrubý domácí produkt (HDP) by se tak v letošním roce snížil téměř o dvě procenta.



Institut Ifo minulý týden zhoršil kvůli dopadům války na Ukrajině výhled letošního růstu HDP Německa na 2,2 až 3,1 procenta. Ještě v prosinci počítal s růstem o 3,7 procenta. Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých podniků.