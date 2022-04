Rozbřesk: Tento týden napoví, jak si vedla česká ekonomika přes ruskou invazí na Ukrajinu

Jak se vedlo světové ekonomice před startem ruské invaze? Důležitý dílek do skládačky dodají v tomto týdnu výsledky HDP za první kvartál. Pod vlivem vysoké inflace sice na řadě míst globální ekonomika šlapala na brzdu (eurozóna podle našeho odhadu mezikvartálně rostla jen o 0,1 %), na druhou stranu však meziroční čísla budou stále vypadat velmi optimisticky. A to proto, že se porovnáváme s velmi slabým kvartálem roku 2021 poznamenaným na řadě míst výraznými proti-covidovými omezeními.



V Česku nás v posledních týdnech měsíční čísla z průmyslu a z maloobchodu spíše zklamala. I tak pravděpodobně ekonomika ještě díky silnému lednovému průmyslu, lepšímu výkonu některých služeb a silnému stavebnictví z počátku roku rostla (0,3 % mezikvartálně a 4,2 % meziročně). I když druhý kvartál asi bude již ve znamení lehkého (mezikvartálního) poklesu ekonomiky, ČNB na svém květnovém zasedání ještě nebude pod tlakem “skutečně” špatných čísel z domácí ekonomiky. To samé platí i o klíčovém trhu práce - napětí na něm v některých místech sice slábne - míra nezaměstnanosti šla na začátku roku (po sezónním očištění) lehce vzhůru a v některých odvětvích jako například automotive rozhodně není hlavním problémem nedostatek pracovníků. Na druhé straně řada odvětví je zasažena nedostatkem pracovníků skutečně citelně (ve stavebnictví okolo 50 % dotázaných) a ČNB bude potřebovat jasnější důkaz o tom, že napětí na trhu práce skutečně slábne.



I proto věříme, že jestřábí křídlo v ČNB ještě bude držet v květnu pohromadě a sáhne k relativně výraznému růstu sazeb (o 75bps). Mezi jestřáby bezesporu panují rozdíly v názorech - Jiří Rusnok a Tomáš Niedetzký by asi chtěli postupovat se sazbami vzhůru o něco opatrněji než jejich kolegové. Na druhou stranu nová prognóza bude pravděpodobně (co se týká požadavků na dodatečný růst sazeb) neúprosná a zatím se nikdo z jestřábího tábora nezačal “názorově otáčet”...





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se nehledě na velmi špatné výkony akciových indexů drží na relativně silných úrovních pod 24,40 EUR/CZK. Může to být dané blížícím se zasedáním ČNB, na kterém se očekává nejen další zvýšení sazeb, ale i debata nad dalším použitím intervencí na podporu koruny v dnešní době.



Eurodolar

Francouzský prezident Macron včera obhájil svůj mandát na další volební období, což by eurozóně teoreticky mělo pomoci k další integraci. Na eurodolaru se však Macronovo vítězství nijak pozitivně neprojevuje, neboť averze k riziku globálně roste a to pomáhá dolaru. Důvodem nervozity je nejen strach z chování centrálních bank a dění na Ukrajině, ale především lockdown Šanghaje. Nulová tolerance Číny ke COVIDu a šířící se omicron má za následek kolaps regionu, na který jsou navázány dodavatelsko-odběratelské řetězce z celého světa.

Jinak tento týden sice začíná Fed bobříka mlčení před dalším zasedáním, ale i tak bude dost hektický a to zejména v druhé polovině, kdy nás čekají výsledky HDP na obou stranách Atlantiku a hlavně inflace v eurozóně.