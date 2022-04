Kolosální selhání na trhu s větrnou elektřinou

Optimismus ohledně budoucnosti větrné energie a boom s čistou energií pohání silný růst v odvětví, které je považováno za klíčové ve snaze o zpomalení změny klimatu. Tomuto příslibu by však mohl zabránit nepříjemný problém, a to, že výrobci turbín nezvládají přetavit prudce rostoucí poptávku v zisk.



Těžké váhy v oboru větrné energie, jako jsou Vestas Wind Systems, a Gamesa Renewable Energy, se jen těžko vyrovnávají s vysokými náklady na suroviny a logistiku, se změnami v dotacích na čistou energii, letitým tlakem na ceny turbín a závody o co největší stroje. „To, co vidíme, je kolosální selhání trhu,“ řekl Ben Backwell, generální ředitel obchodní skupiny Global Wind Energy Council, a poukázal na nesoulad mezi vládními cíli pro novou větrnou energii a tím, co se děje ve skutečnosti. "Jedním rizikem je, že se nedostaneme na čisté nulové emise, a dalším rizikem je utahování dodavatelských řetězců, namísto jejich expanze."



Odklon od větrné energie by mohl mít zničující důsledky, protože ta hraje klíčovou roli v globální snaze o přechod na zelenou energii. Aby se oteplování omezilo na pouhých 1,5 stupně Celsia, muselo by se podle Mezinárodní energetické agentury do roku 2030 celosvětově přidat zhruba 390 gigawattů větrných elektráren ročně. V roce 2021 přibyla jen asi čtvrtina tohoto množství větrné kapacity.



Problémy amerických a evropských společností mohou mít také geopolitické důsledky. Zatímco čínští rivalové expandují za hranice svého domácího trhu, západní výrobci turbín nyní šetří, jak mohou, aby podpořili své zisky. Budou také soutěžit o méně projektů na méně trzích, zvýší své ceny, zefektivní své produktové řady a sníží výrobní náklady. A to v době, kdy by rostoucí ceny fosilních paliv měly pomoci obnovitelným zdrojům být konkurenceschopnější.

„Aby bylo možné dosáhnout cílů dekarbonizace, je absolutně nezbytné, aby se tyto výhledy zisků otočily,“ řekl Aaron Barr, globální šéf pro větrné elektrárny u Wood Mackenzie.



Tlak na zisk



Na větrný průmysl těžce dopadla pandemie. Narušila dodavatelské řetězce a vedla k nárůstu nákladů na materiál a dopravu. Podle analytika Marka Freshneyho však potíže začaly již v polovině roku 2010, kdy vlády začaly ustupovat od štědrých dotací a naopak zvyšovaly soutěživost při výběrových řízení. To vyvolalo tlak na snížení cen turbín i zisku výrobců.

Nepomáhá ani to, že trh s větrnou energií omezují povolení na nové projekty. To obvykle obnáší federální plánování a schvalování, které mohou kdykoli ukončit ti, kteří nechtějí, aby jejich výhled hyzdily obří stavby.



Tato dynamika stlačila marže, zrovna když výrobci turbín začali značně investovat do vývoje větších turbín, které dokážou zachytit více větru. Tyto výkonnější stroje pomohly snížit náklady na elektřinu vyrobenou z větru, ale také jsou pro výrobce nákladnější.



„Hrozí, že nebudeme mít dodavatele,“ řekl Martin Neubert, obchodní ředitel společnosti Orsted, největšího světového developera offshore větrných farem. "Budeme mít nedostatek nabídky, abychom uspokojili globální poptávku."



Čínští rivalové



Zpomalení ve výrobě turbín v USA dále ohrožuje zajištění energetické nezávislosti této země. Vestas se krátce pyšnila největší turbínou na světě s 15 MW, ale čínská konkurence ji rychle překonala. Ming Yang v srpnu představila 16megawattový stroj.

Již nyní se počítá s čínskými výrobci u většiny dodávek solárních panelů, což přispívá k obchodnímu napětí mezi těmito zeměmi. A nyní čínští konkurenti vidí příležitost na trhu s větrnou energií. Společnosti jako Xinjiang Goldwind Science & Technology, Envision Group a Ming Yang Smart Energy Group plánují investice do zahraničních továren a chtějí tak získat větší podíl na trhu.



Naposledy Gamesa zrušila poskytování celoročního výhledu a uvedla, že cílí na ziskovou marži minus 4 %. A objednávky ve druhém čtvrtletí klesly na nejnižší úroveň od té doby, co firma v roce 2017 vznikla. "Výkon jednoznačně zaostává za našimi i mými očekáváními," uvedl generální ředitel Jochen Eickholt. "Ohledně cílů, které jsme si jako společnost stanovili, tu existují vážné pochybnosti."



Stejné faktory, které ovlivnily výsledky Gamesa, by mohly v příštích několika čtvrtletích ovlivnit ziskovost i společnosti Renewable Energy, největšího dodavatele větrných turbín v USA, říká analytik Andy Kaplowitz. Ten očekává, že divize vykáže v prvním čtvrtletí zápornou provozní marži ve výši 16 %, což je více než dvojnásobek toho, co se jí podařilo udržet v předchozím roce a ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku.



Problémy ve větrném segmentu způsobily, že Renewable Energy letos odložila svůj cíl vrátit se na hranici rentability poté, co od roku naakumulovala provozní ztráty ve výši přibližně 2,3 miliardy dolarů. nyní očekává, že se „přiblíží hranici rentability“ v roce 2023, kdy divize pozemních větrných elektráren, největší z hlediska tržeb, dosáhne nízkých jednociferných ziskových marží. I na ni dopadly inflační tlaky, problémy s dodavatelským řetězcem a vypršení klíčového daňového kreditu v USA. Analytici očekávají v této divizi ztrátu zhruba 370 milionů dolarů, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg.



Zvýšení cen



Větrný průmysl ale nevypadal vždy tak ponuře. V roce 2020 po velkém tlaku na výstavbu větrných farem dosáhla jejich globální instalovaná kapacita 742 megawattů, a v roce 2007 méně než 100 gigawattů, ukazují údaje BloombergNEF. Zároveň ceny elektřiny vyrobené větrnými farmami neustále klesaly. Tomu pomáhají výrobci uváděním stále větších turbín, což přináší levnější vývoj, stavbu i údržbu projektů.



A pak se vše začalo měnit. Výrobci turbín ve druhé polovině loňského roku zdražili nejvíce od roku 2014, uvádí BloombergNEF. Očekává se, že vývojáři větrných farem zvrátí deset let trvající trend klesajících nákladů na větrnou energii, což je klíčový faktor, který podpořil expanzi tohoto odvětví.



Vestas loni zdražila své turbíny v průměru o více než 20 %. A je od konce loňského roku zvyšuje o dvouciferná procenta v rámci zásadní přeměny podnikání, na kterou dohlíží Scott Strazik, kdy chce změnit způsob přístupu na trhy mimo USA. Plánuje soutěžit o objednávky turbín v menším počtu zemí a více si vybírat projekty, do kterých se zapojí.



Rychlý nárůst počtu větších a výkonnějších strojů zatížil výrobce turbín i celý dodavatelský řetězec, řekl Strazik v rozhovoru. Sektor musí zpomalit „závody“ turbín a začlenit do svých produktových řad více standardizace, aby výrobci i dodavatelé mohli vyrábět turbíny ve velkém, rychleji a efektivněji. "Bude zde potřebný nějaký prvek normalizace nebo industrializace, abychom byli schopni dosáhnout vyhlídek růstu, které si mnoho z těchto zemí stanovilo," řekl.

Zdroj: Bloomberg NEF