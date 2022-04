"Odstranit dopravu ničící duši." Muskova The Boring Company získala od investorů přes 15 miliard korun

Společnost The Boring Company miliardáře Elona Muska získala od investorů 675 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 15,2 miliardy korun. Firma chce vybudovat síť podzemních tunelů pro vysokorychlostní přepravu lidí a nákladu, peníze z investice ji mají posunout blíže k tomuto cíli. Nová investice firmu ohodnocuje na 5,675 miliard USD (127,5 miliardy Kč), upozornil server CNBC.



Cílem firmy Boring je podle jejího prohlášení odstranit "dopravu ničící duši" za pomoci rozsáhlé sítě tunelů. Nejnovější peníze hodlá využít na systém Loop, který bude přepravovat cestující vysokorychlostními tunely. Již dříve firma prohlásila, že její technologie by mohla jednoho dne přepravovat cestující rychlostí až 150 mil za hodinu (241,4 kilometru za hodinu). Zatím se jí však nepodařilo této rychlosti dosáhnout.



Firma také nedávno získala povolení pro síť tunelů v délce 29 mil (46,7 km) spojující 51 stanic pod Las Vegas. Boring tuto síť označuje za "největší projekt podpovrchové dopravy" a tvrdí, že nakonec bude schopna přepravit za hodinu 57.000 cestujících.



Musk začal v roce 2013 propagovat technologii vysokorychlostní přepravy osob nazývanou hyperloop a přiměl několik firem, aby se připojily k rozvoji tohoto systému. Systém je založen na pohybu přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely. Zatím je však stále daleko od konceptu hyperloopu, podle kterého by měly moduly svištět tunely ještě větší rychlostí, podle jedné z firem, která tuto technologii vyvíjí, až rychlostí 760 mil za hodinu (1223,1 kilometrů za hodinu).