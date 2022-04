Zakladatelka ARK Invest o prodejích akcií Tesly, Muskovi a jeho aktivitách v Twitteru

Cathie Wood, která založila a vede investiční společnost ARK Invest, je častým hostem investičních debat. Její společnost ve velkém sází na technologie a mimo jiné je významným akcionářem společností a . Na Bloombergu tak Wood odpovídala na otázku, jak se dívá na investice a aktivity šéfa Tesly Elona Muska směřující právě k Twitteru?



Wood míní, že nákupem akcií Twitteru dal Musk především najevo svůj nesouhlas s cenzurou. Ta není moc v souladu s dobře fungující demokracií a šéf Tesly „vysílá silný signál“ směrem k vedení Twitteru. ARK Invest zveřejňuje složení svých portfolií na konci každého obchodního dne. Je tudíž známo, že je stále jejich významnou součástí, v jednom z portfolií dokonce tvoří největší podíl. Nicméně ARK Invest již akcii nějakou dobu prodává. Proč?



Wood na tuto otázku odpověděla, že příčina tkví v mimořádně dobrých výkonech akcií Tesly relativně k tomu, jak si vede zbytek titulů v portfoliích firmy. Byla tak „dobrým zdrojem hotovosti“, ARK na ni vybrala zisky a financovala jimi nákupy jiných akcií. Konkrétně těch, které jsou podle expertky „neférově analyzovány“.



K této neférovosti podle ní přispívá i to, že zatímco akcie jako jsou zahrnuty ve významných akciových indexech a je jim tudíž věnována patřičná pozornost, jiné akcie v portfoliích ARK Invest v těchto indexech nejsou. Zahrnutí či naopak nezahrnutí nějaké akcie do významného indexu také podle expertky významně ovlivňuje alokaci kapitálu na trzích.



Ohledně Tesly Wood dodala, že podle modelů její společnosti může mít akcie stále obrovský potenciál, ale jiné akcie, které drží její firmy, jej mají v delším období ještě větší. Příčinou je i korekce akciových trhů a prodeje, na které mají podle expertky také vliv faktory popsané výše. Tedy to, zda je akcie součástí nějakého významného indexu. Během prodejů se totiž investoři snaží více přiblížit výkonu indexu a to vede k intenzivnějším prodejům titulů, které v indexu nejsou. Wood tedy míní, že nyní je u některých akcií významná příležitost k nákupu.



Ohledně Twitteru pak investorka uvedla, že by mu mohla škodit „cenzura prováděná poněkud náhodným způsobem“. Současné dění kolem této firmy pak může být předehrou k výraznějším změnám ve vedení. Což by mohlo přinést určitou nejistotu, která by se projevila i u zadavatelů reklamy. „Uvidíme,“ zakončila expertka svou úvahu.



Zdroj: Bloomberg