Amazon se v prvním čtvrtletí propadl do ztráty

Americký internetový obchod v prvním čtvrtletí prodělal 3,84 miliardy dolarů (zhruba 90 miliard Kč) po zisku 8,12 miliardy dolarů před rokem. Oznámila to firma ve své výsledkové zprávě. Podle agentury AP tak vykázala první čtvrtletní ztrátu od roku 2015. Výsledek zasáhl rozsáhlý odpis hodnoty investice do výrobce elektromobilů Rivian Automotive. se navíc potýká se zpomalováním růstu tržeb. Akcie podniku po zveřejnění výsledků ztrácely až více než deset procent. Pokles v prodlouženém obchodování nakonec dosáhl zhruba devíti procent.



Tržby společnosti se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšily o sedm procent na 116,4 miliardy dolarů. Podle agentury DPA tak zaznamenaly nejslabší růst za zhruba dvě desetiletí. Ve druhém čtvrtletí očekává tržby 116 až 121 miliard dolarů. To by odpovídalo meziročnímu růstu o tři až sedm procent, upozornila DPA.



Amazon je největším internetovým obchodem na světě. Patří mezi podniky, které těžily z dopadů pandemie covidu-19. Šíření koronaviru totiž vedlo k omezení pohybu obyvatel i k dočasnému uzavření řady kamenných prodejen, takže domácnosti začaly více nakupovat prostřednictvím internetu. Nyní však růst Amazonu zpomaluje, protože lidé opět více nakupují tradičním způsobem. Firma se navíc potýká s růstem nákladů na provoz skladů a na doručování zboží zákazníkům.