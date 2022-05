Rozbřesk: ČNB bude asi v květnu opatrnější, než jsme si původně mysleli

Po sérii posledních komentářů z ČNB měníme náš výhled na další pohyb úrokových sazeb v Česku. Očekáváme mírnější růst úrokových sazeb v květnu, a to o 50bps s tím, že si ČNB ponechá ještě prostor pro jemné doladění měnové politiky v červnu (maximálně +25bps).



Hlavním důvodem je změna nálady v jestřábím táboře v posledních dvou týdnech. Viděli jsme výrazně opatrnější komunikaci řady jestřábů včetně viceguvernéra Mory a Niedetzkého, nejvíce jestřábí tak v tuto chvíli zůstává Tomáš Holub. Marek Mora zdůrazňoval v rozhovoru pro Reuters výrazné zhoršení výhledu pro hospodářský růst v květnové prognóze. A Tomáš Niedetzký hovořil směrem ke květnovému zasedání pouze o “jemném doladění…, mám na mysli debatu o standardní úrovni zvýšení ve výši čtvrt či maximálně půl procentního bodu”.



Změna nálady v jestřábím táboře může souviset s výraznějším přepsáním hospodářského růstu v květnové prognóze směrem dolů. Marek Mora hovořil o tom, že budeme rádi za kladnou nulu. To by byl na dnešním trhu extrémně pesimistický pohled. Zvláště po relativně solidním před-invazním růstu ekonomiky v prvním kvartále by takový scénář implikoval setrvalý pokles HDP po zbytek roku. A pravděpodobně by se neobešel bez poklesu zaměstnanosti a nárůstu nezaměstnanosti. Při takto chmurných vyhlídkách by se nedalo opatrnosti ČNB divit.



Zdrženlivější postup jestřábů ovšem může mít i pragmatičtější důvod. Tím je obměna bankovní rady a údajná rezervovanost (i když ne otevřeně komunikovaná) prezidenta Miloše Zemana vůči účinku vyšších úrokových sazeb na inflaci. Letos v červnu končí mandát guvernérovi Jiřímu Rusnokovi, viceguvernérovi Tomáši Niedetzkému a Vojtěchu Bendovi (v únoru 2023 Marku Morovi a Oldřichu Dědkovi). Právě nejistota spojená s obměnou bankovní rady je hlavním důvodem, proč jsou dnes rizika vychýlena spíš k mírnějšímu zvýšení úrokových sazeb.

*** TRHY ***



Koruna

Masivní ztráty akcií, silný dolar a trochu váhající ČNB (viz úvodník). To je koktejl, který se koruně moc nelíbí, a proto nakonec oslabila až do blízkosti 24,60 EUR/CZK. V tomto týdnu je ústřední událostí zasedání ČNB. V případě sazeb asi korunu žádné pozitivní překvapení nečeká a i když se povede debata nad aktivnějším používáním kurzu “proti inflaci”, žádné konkrétní závěry nečekáme. Pokud ČNB bude s blížícím se obdobím “obměny” bankovní rady působit váhavěji, nemusí to koruně vyslat dobrý signál.



Eurodolar



Eurodolar se snaží dostat pod hranici 1,05, což se zatím nepodařilo. Trh čeká další hektický týden, který bude mít svůj vrchol ve středu večer, kdy bude zasedat Fed. Ještě předtím však dorazí některá důležitá data jako např. dnes odpoledne podnikatelská nálada z amerického průmyslu (index ISM). V něm bude zajímavý nejen celkový index, ale i subindex placených cen. Nicméně i kdyby ISM výrazně propadl, tak před zasedáním Fedu oslabení dolaru neočekávejme.