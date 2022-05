ČNB pravomocně odebrala licenci Sberbank CZ

Česká národní banka odebrala Sberbank CZ bankovní licenci. Rozhodnutí nabylo právní moci 30. dubna 2022. Důvodem odebrání licence byla podle centrální banky skutečnost, že Sberbank nebyla od 25. února schopna plnit své závazky vůči klientům. V návaznosti na odnětí povolení k činnosti podá ČNB soudu návrh na jmenování likvidátora Sberbank CZ.

Kroky k odnětí licence banky, která je navázána na Rusko, zahájila ČNB 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

O odnětí bankovní licence Sberbank CZ rozhodla ČNB 14. dubna. Pátek byl posledním dnem lhůty, kdy mohla Sberbank proti tomuto rozhodnutí podat rozklad. Banka tak neučinila. ČNB nyní podá k soudu návrh na jmenování likvidátora. Soud musí o jmenování likvidátora na návrh ČNB rozhodnout do 24 hodin.

"Likvidátor po svém jmenování posoudí solventnost Sberbank CZ a podle výsledku tohoto posouzení bude následovat buď likvidace, nebo insolvenční řízení," uvedla ČNB na webu.

Likvidátor či insolvenční správce poté začne zpeněžovat majetek Sberbank CZ a postupně z výnosů prodeje majetku uspokojovat věřitele. V rámci likvidace jsou věřitelé uspokojováni poměrně, v rámci insolvenčního řízení podle pořadí daného zákonem.



Od 30. dubna 2022 nesmí Sberbank CZ přijímat vklady, poskytovat úvěry a vykonávat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

ČNB zahájila se Sberbank CZ správní řízení o odnětí povolení působit jako banka 28. února 2022 pro její neschopnost plnit závazky vůči klientům poté, co nastalo zhoršení likviditní situace. Způsobil ji významný odliv klientských vkladů v reakci na napadení Ukrajiny Ruskem. ČNB současně se zahájením správního řízení vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů a omezila ji v nakládání s aktivy.



Téhož dne ČNB informovala Garanční systém finančního trhu o neschopnosti Sberbank CZ dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Garanční systém zahájil výplatu náhrad pojištěných vkladů 9. března 2022. K dnešnímu dni je vyplaceno 90 procent vkladů.



Peníze jsou vypláceny prostřednictvím poboček , a to maximálně do 2,499.500 korun na jednoho vkladatele. Ve vybraných případech mohou klienti požádat o vyšší náhradu, ale jinak budou muset klienti s větší uloženou částkou čekat na vypořádání likvidace banky. Peníze měly ve Sberbank CZ i některé kraje a obce. Například Kraji Vysočina v bance zůstalo 2,4 miliardy korun.

Zdroje: ČTK, ČNB