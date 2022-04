ČNB nepravomocně odebrala licenci Sberbank CZ, uvedly HN a Seznam Zprávy

Česká národní banka (ČNB) odebrala licenci Sberbank CZ, uvedly dnes servery HN.cz a Seznam Zprávy. Rozhodnutí centrální banky zatím není pravomocné, banka s vazbami na Rusko může podat rozklad. Pokud se Sberbank CZ proti odejmutí licence odvolá, bude námitky řešit rozkladová komise a poté bankovní rada.

„Pokud se neodvolají, tak ji ztratí během pár dnů,“ uvedl podle ihned.cz jeden ze zdrojů.



Centrální banka se k záležitosti nevyjádřila. "ČNB zásadně nekomentuje správní řízení, které ještě nebylo pravomocně ukončeno. S ohledem na to se nyní ČNB nebude k vašim otázkám jakkoli vyjadřovat," uvedla na dotaz ČTK ředitelka odboru komunikace ČNB Markéta Fišerová.



Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení Sberbank působit jako banka 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace banky v souvislosti s odlivem vkladů po ruské invazi na Ukrajinu. Centrální banka současně vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.



Peníze ze Sberbank od března vyplácí prostřednictvím Garanční systém finančního trhu. Ze zákona je pojištěn vklad do 100.000 eur. Klienti s většími úložkami budou muset čekat až na vypořádání v rámci likvidace. Peníze ve Sberbank neměly jen firmy a fyzické osoby, ale i některé kraje a obce. Například Kraji Vysočina v bance zůstalo 2,4 miliardy Kč.



Sberbank, největší ruská banka, přes rakouskou Sberbank Europe vlastní českou Sberbank CZ. Na začátku letošního března Sberbank oznámila, že odchází z Evropy, zdůvodnila to velkým odlivem hotovosti z dceřiných firem a ohrožením bezpečnosti zaměstnanců a majetku.