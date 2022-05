Stellantis přebírá službu na sdílení aut od BMW a Mercedesu

Společnou dceřinou firmu a Mercedesu na sdílení vozů Share Now převezme italsko-francouzský automobilový koncern Stellantis. Firma byla ztrátová a z některých trhů se stáhla. Německé automobilky to uvedly ve svém dnešním sdělení s tím, že se napříště zaměří na slibnější spolupráci v oblasti softwaru.



Oznámený krok podle agentury Reuters odráží problémy, kterým automobilový průmysl čelí při hledání nových zdrojů příjmů mimo prodej automobilů, zejména v rozvíjející se oblasti služeb mobility. Výši transakce společnosti nesdělily.



Share Now vznikla v roce 2019 sloučením carsharingového car2go společnosti s DriveNow od . Společný podnik ale byl v červených číslech a brzy se stáhl ze Spojených států a také z měst, jako je Londýn či Brusel, uvedla agentura DPA.



Stellantis díky dohodě posílí svou mobilní divizi Free2move. Doufá také, že globální tlak na snižování emisí podpoří poptávku po sdílení automobilů a otevře nové možnosti tvorby zisku.



Růst společnost očekává především v německých městech. Podle šéfky Free2move Brigitte Courtehouxové její od roku 2020 zisková firma získá díky akvizici dalších 3,4 milionu zákazníků k dosavadním dvěma milionům.



Stellantis očekává, že v roce 2030 mu služba přinese tržby 2,8 miliardy eur (69,1 miliardy Kč) a celosvětově 15 milionů zákazníků. V roce 2025 by měly tržby činit 700 milionů eur. Vozy od Share Now podnik podle Courtehouxové převezme a ani v budoucnu nebude nabízet ke sdílení jen automobily od značek Stellantisu.