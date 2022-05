Německým firmám se jen s obtížemi daří nahrazovat dovoz z Ruska a Ukrajiny

Německým průmyslovým a velkoobchodním firmám se jen s problémy daří nahrazovat dovoz zboží z Ruska a Ukrajiny. Některé označují přechod na nové dodavatele kvůli válce na Ukrajině za obtížný až nemožný. Vyplývá to z průzkumu, který na svém webu dnes zveřejnil hospodářský institut Ifo.



Německé firmy mají podle vlastních vyjádření potíže nahradit dovoz z Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Podle průzkumu Ifo se pouze 13,8 procenta průmyslových podniků, které se potýkaly s problémy s dodávkami z těchto zemí, dokázalo zcela přeorientovat na nové dodavatele.



"Změna zdrojů dodávek způsobuje bolest hlavy mnoha společnostem," řekl k výsledku průzkumu analytik Ifo Klaus Wohlrabe. "Dodavatelské řetězce a výrobní procesy, které jsou osvědčené po mnoho let, často nelze v krátké době reorganizovat," dodal.



V oblasti velkoobchodu pouze 7,4 procenta dotazovaných uvedlo, že je možné najít nové dovozní zdroje v krátkodobém horizontu. Čtyřicet dva procent předpokládá, že je to možné jen částečně, 16 procent označilo výměnu za ekonomicky nerozumnou a 17,3 procenta za nemožnou.



Mnoho společností pociťuje dopady konfliktu zprostředkovaně, protože z Ruska dovážejí jejich dodavatelé. "Často také panuje nejistota, zda a do jaké míry mohou být firmy dotčeny sankcemi," řekl Wohlrabe.



Rusko napadlo Ukrajinu 24. února. Západní státy a jejich partnerské země odpověděly sankcemi, včetně sankcí proti Bělorusku, které je spojencem Ruska. Státy EU nyní jednají o zpřísnění sankcí.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a je na něm závislá řada českých firem. Berlín se přísnějším sankcím zprvu bránil a odmítal dodávat napadené Ukrajině zbraně.