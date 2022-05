Strachu z medvěda je už na trhu moc a zotavení se blíží, tvrdí v JPMorgan

Negativní sentiment na americkém akciovém trhy je už tak hluboký, že zotavení nemusí být daleko, uvedli v komentáři pro klienty analytici Chase. Poukázali přitom na pozorně sledovaný průzkum Americké asociace individuálních investorů, který signalizuje největší medvědí smýšlení na akciích od března 2009. Tehdy se index S&P 500 ocitl na největším dnu od globální finanční krize, aby nakonec rok zakončil s přírůstkem o 23 procent.

“Sentiment investorů je extrémně slabý,” napsali analytici . “Ve spojení se slabým nabíráním investičních pozic a výsledky za první čtvrtletí, které byly lepší, než se čekalo, by to trhu mělo umožnit se zotavit.”

Průzkum AAII: medvědí sentiment vystoupal na nejvyšší hodnoty od roku 2009:

Postoj expertů kontrastuje s jinými názory na Wall Street, které se na akcie dívají pesimističtěji. Na příklad Michael Wilson z varoval, že S&P 500 klesne v krátkém horizontu na minimálně 3800 bodů a spadnout by mohl až na 3460 bodů. To by byl pokles o 16 procent z pondělního závěru.

S tím nesouhlasí tým . Podle něj se obavy investorů dostaly moc daleko. Expanze americké ekonomiky “je narušená, ale nikoli zhacená”, a globální hospodářský růst v druhém pololetí oživí.

“Obavy ohledně vyhlídek čínského růstu, negativní pohled na sezónu zveřejňování výsledků za první kvartál, obavy z vyšších dluhopisových výnosů a další utahování finančních podmínek z titulu silnějšího dolaru, to vše zhatilo sentiment investorů do akcií a dluhu,” napsali analytici. “Podle nás jsou tyto obavy přehnané.”

Pro sektor energetiky má banka doporučení “nadvažovat”. Váha tohoto sektoru představuje jenom 4 procenta indexu S&P 500 a podle analytiků je energetický sektor podvlastněný. Je to prý také nejlevnější sektor podle “všech valuačních metrik”.

“Energetické akcie diskontují ceny ropy v dlouhém horizontu silně pod spotovou cenou kolem 100 dolarů za barel,” napsal tým Marka Kolanovice. “Předpokládáme, že dipy bude kupovat rozšiřující se investorská základna a energetické společnosti budou vylepšovat zpětné odkupy akcií.

Rizika pro vyhlídky inflace v roce 2023 nicméně vnímá jako zvýšená vzhledem k tomu, že americké náklady na zaměstnanost v prvním čtvrtletí historicky stouply.

Zdroj: Bloomberg