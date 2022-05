Jak se budou vyvíjet ceny nejdůležitějšího aktiva na globálních finančních trzích?

Pokud bych měl vybrat jedno nejdůležitější aktivum na globálních trzích/jednu nejdůležitější cenu, asi bych se přiklonil k desetiletým americkým vládním obligacím (a jejich výnosům). Jsou považovány za základní bezpečný přístav globálních trhů, jejich výnosy se promítají do cen mnoha dalších aktiv (s různými rizikovými prémiemi). Včera jsme se v rámci pohledu na kurz dolaru věnovali i těmto výnosům, dnes navážu stejným směrem.



Na začátek připomínka včerejšího grafu od , který ukazuje historii a predikce výnosů dlouhodobých amerických obligací. Po prudkém vzestupu z posledních týdnů se pohybují téměř u 3 %, ale GS se ale ve svých predikcích nebojí zlomit trend. Výnosy podle banky v blízké době znatelně klesnou, ještě v roce 2025 se budou pohybovat pod současnými hodnotami.





Zdroj: Twitter



S projekcemi u desetiletých US dluhopisů přichází řada dalších, protože, jak jsem naznačil, hovoříme tu o aktivu, které může být směle kandidátem na nejdůležitější na světových finančních trzích. Druhý dnešní graf ukazuje projekce BofA a to nejen u desetiletých, ale i u dvouletých vládních dluhopisů. A spolu s nimi pohyb výnosů implikovaný trhy:



Zdroj: Twitter



Poslední měsíce a týdny přinesly prudký růst dlouhodobých i krátkodobých obligací, hovořili jsme tu i o inverzi výnosové křivky (krátkodobé výnosy nad dlouhodobými) a jejím vztahu k ochlazení ekonomiky. Zajímavé je, že ani BofA nenatahuje současný růstový trend do budoucna, ale trend láme – čeká pokles dlouhodobých výnosů někam pod 2,5 % a pak cca stagnaci na této úrovni. GS je něco nad 2,5 %, ale v principu tu hovoříme o hodně podobných číslech a vývoji.



Trhem implikované výnosy desetiletých dluhopisů by měly znatelně ubrat na růstu, ale stále růst. Ještě více by to mělo platit o výnosech dvouletých obligací a výnosová křivka by se tak měla posunout do výrazné inverze. To samé ohledně inverze predikuje BofA, i když s celkově nižší úrovní výnosů. Jelikož zástupci Fedu celkem běžně hovoří o růstu sazeb někam na 2,5 – 3 %, není predikovaný pohyb výnosů krátkodobých tak překvapivý. Možná až umírněný ve světle úvah o tom, že Fed bude možná muset sazby zvednout nad sazby neutrální.



K predikcím u dlouhodobých dluhopisů bych jen poznamenal následující: Hranici 3 % testovaly výnosy desetiletých obligací zespoda v roce 2018 a 2013, pokaždé neúspěšně – výnosy poté opět klesly. Po celé období po finanční krizi se nad 3 % držely jen relativně krátkou dobu na počátku. Tedy v období intenzivních diskusí o dlouhodobé stagnaci, dezinflačních, či dokonce deflačních tlaků se držely výnosy (a tedy ceny) dluhopisů na úrovních, která v průměru hodně připomínaly to, co predikuje pro budoucí roky GS a BofA.