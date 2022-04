Nespoléhejte se na akciovo-dluhopisová portfolia. Nebudou fungovat, varuje investiční veterán Bassman

Nečekejte, že vaše akciovo-dluhopisová portfolia ochrání státní dluhopisy, pokud se naplní nejhorší scénář recese, varuje investiční veterán Harley Bassman. Fiskální velkorysost, zmenšující se množství pracovních sil v USA, narušené dodavatelské řetězce a čím dál vyšší ceny aktiv. To vše naznačuje, že inflace svého vrcholu ještě nedosáhla, čímž hrozí, že výnosy dluhopisů budou ještě vyšší, i když ekonomický růst zamíří strmě dolů. Tak zní poslední Bassmanovo varování.



Pokud by se současný obchodní cyklus rozpadl, mohla by trpět souběžným poklesem akcií i dluhopisů právě vyvážená portfolia, která rozdělují expozice na riziko mezi různé třídy aktiv – což bylo předmětem strachu, který minulý měsíc rozdmýchala inverze americké výnosové křivky, říká Bassman, který během své čtyřicetileté kariéry na Wall Street vytvořil slavný index MOVE sledující volatilitu vládního dluhu USA.



„Posledních 20 let se ceny akcií a dluhopisů pohybovaly protichůdně,“ uvedl Bassman v e-mailu. "Ale byly chvíle, kdy šly nahoru a dolů unisono, a to by byla pro portfolio 60/40 katastrofa." Bassman dále varoval, že se tato korelace podle něj skutečně pravděpodobně obrátí. To znamená, že dluhopisy selžou jako ochrana při zmírňování ztrát na akciích.



Před nástupem do Simplify Asset Management v roce 2021 působil Bassman ve společnostech, jako je Group a Pacific Investment Management, kde pomohl vytvořit například ETF Simplify Interest Rate Hedge (ticker PFIX), který letos se ziskem 47 % poráží své konkurenty zaměřené na zajištění úrokových sazeb a inflace.



Letošní volatilita nabízí náhled na potenciální dopady na portfolio, pokud by měl Bassman pravdu. Po konci roku 2021, kdy výnosy 10letých státních dluhopisů činily 1,5 %, se vyšplhaly až na 2,98 %. Inflace narostla nejvíce za čtyřicet let, a Fed proto zahájil agresivní kampaň na utahování měnové politiky. Akcie se v důsledku toho otřásly a index S&P 500 se meziročně propadl o více než 12 %.



Model Bloombergu, který sleduje portfolio tvořené z 60 % akciemi a ze 40 % dluhopisy, letos klesl o více než 10 %, což je zatím nejhorší výkon od roku 2008. Válka v Evropě, nejistý růst v Číně a s inflací spojené problémy v dodavatelském řetězci podkopávají důvěru investorů.



Zatím tu je jen málo známek blížící se recese a trh práce i americký spotřebitel se zatím pevně drží. Přesto některé hlasy na Wall Street bijí na poplach. Ekonomové tento týden varovali před hlubokým poklesem v USA v příštím roce, zatímco odhaduje pravděpodobnost poklesu během příštích dvou let na zhruba 35 %.



"I když recese přijde, jak se domnívám, mohou úrokové sazby dále růst, protože nastane stagflace," napsal Bassman v úterním komentáři. „To znamená, že akcie a dluhopisy nebudou vzájemně fungovat jako zajištění, ale budou se pohybovat stejným směrem. To poškodí standardní portfolio 60/40 a zcela rozdrtí pákové rizikové strategie.“

Zdroj: Bloomberg