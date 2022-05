Rozbřesk: Co dnes čekat od ČNB?

Co sledovat v dnešním zasedání ČNB. Na prvním místě samozřejmě rozhodnutí o sazbách. Věříme, že ČNB nakonec úrokové sazby zvýší o 50bps (podobně jako očekává trh) s tím, že si ponechá dveře otevřené pro poslední “malý krok” v červnu. Vzhledem k nejistotě spojené s blížící se velkou obměnou bankovní rady, však není vyloučené, že ČNB bude s dalším zvyšováním sazeb ještě opatrnější…



Samotné rozhodnutí bude hodně důležité v kontextu nové prognózy. Někteří členové bankovní rady (např. viceguvernér Marek Mora) naznačovali, že květnová prognóza přinese výrazné snížení odhadu hospodářského růstu. “Kladná nula”, o které hovořil Marek Mora, by implikovala extrémně pesimistický pohled na výkon ekonomiky v nejbližších kvartálech. Pak by se opatrnost při dalším pohybu sazeb směrem vzhůru nabízela trochu automaticky a sama prognóza by ne-implikovala potřebu dalšího výraznějšího růstu sazeb.



A v neposlední řadě bude důležité sledovat další vývoj debaty o eventuálním “aktivnějším” použití měnového kurzu jako nového měnově-politického nástroje. Centrální banka podle nás zatím zůstane u pasivního využívání devizových rezerv k obraně koruny před nadměrnými ztrátami. A pokud se časem rozhodne hrát s kurzem aktivnější roli, asi se vyvaruje stanovování cílového kurzu, ale bude spíše cíleně rozprodávat určité objemy rezerv…



Během včerejšího obchodování bylo hlavní událostí zasedání Fedu. Ten zvýšil úroky tak, jak očekávalo - tedy o 50 bazických bodů. Nicméně zjevně nenaplnil zbytek jestřábích očekávání, která cirkulovala na trhu před květnovým zasedáním. Tím první zklamáním pro jestřáby bylo evidentně to, že vedení Fedu nemá žaludek na to zvýšit úroky jednorázově o 75 bazických bodů. Druhým anti-jestřábím rozčarování mohlo být i to, že Fed vedený J. Powellem prozatím nepočítá s tím, že by bylo zapotřebí rychle dotlačit Fed sazby do restriktivního teritoria - tedy nad úroveň 2,50 %. A konečně další zklamání z připravované restrikce mohlo přijít skrze informaci ohledně plánované redukce bilance Fedu. Ta totiž bude v první třech měsících jen zhruba poloviční, než bylo avizováno. Konkrétně, prodeje dluhopisů by od června do srpna neměly překročit 47,5 mld. dolarů za měsíc, přičemž teprve poté by mělo tempo měsíční redukce dosáhnout až 95 mld. USD.



Nicméně z čistě makroekonomická pohledu se rétorika plynoucí z tiskové konference J. Powella nesla v jasně jestřábím stylu. Zvýšení úrokových sazeb o dalších 50 bodů v polovině června se zdá být téměř jisté, ať se stane prakticky cokoliv. Další zvýšení o 50 bodů na konci července je velmi pravděpodobné, nikoliv však nevyhnutelné. Počínaje zářím pak může tempo zvyšování úroků zpomalit (+25bps co zasedání), přičemž Fed bude bedlivě monitorovat, jak rychle dochází k utahování finančních podmínek v ekonomice a to zejména v kontextu daleko rychlejší redukce bilance centrální banky.





*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna se před zasedáním Fedu držela spíše na slabších úrovních. Jeho výsledek by dnes mohl českou měnu lehce potěšit (lehce holubičí vyznění). Na druhou stranu pozornost se asi rychle stočí k zasedání ČNB. To tentokrát pravděpodobně nepřinese koruně výraznější pozitivní překvapení a očekáváme spíše obchodování v lehké defenzivě…



Eurodolar



Eurodolar během včerejšího zasedání vystřelil o figuru výše, neboť Fed zjevně zklamal trh, který byl nastaven velmi jestřábím způsobem (více viz úvod). Zdali však euro bude schopno na tyto zisky navázat, je velkou otázkou, neboť ECB je v cyklu zvyšování úrokových sazeb zřetelně pozadu a navíc při absenci QE se roztahují kreditní rizikové marže u italského vládního dluhu.

Regionální Forex

V regionu budou mít dnes centrální banky napilno. Kromě ČNB bude totiž dopoledne jednat o sazbách maďarská MNB a odpoledne pak polská NBP. Zatímco od MNB se zřejmě nedá nic očekávat, tak polská centrální banka bude muset agresivně reagovat na akcelerující inflaci. Ta v dubnu v meziročním srovnání skočila na 12,3 %, přičemž jádrová inflace zřejmě překonala 8 %. Pokud tedy NBP zůstat viditelně “za křivkou”, tak by měla svoji základní sazbu zvednou alespoň z 4,50 % na 5,50 %. Nelze však vyloučit i výraznější zvýšení (nad 100bps), které by se samozřejmě zlotému velmi líbilo.