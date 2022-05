Průměrná nabídková sazba hypoték v květnu stoupla na 5,33 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték počátkem května činila 5,33 procenta. Za poslední měsíc stoupla o 0,45 procentního bodu a od konce loňského roku o 1,19 bodu. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Ten je od jara zpracováván podle nové metodiky na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.



Od června loňského roku, kdy Česká národní banka začala opět zvyšovat sazby, vzrostla průměrná nabídková sazba již o více než 2,8 procentního bodu. Bankovní rada ČNB rozhodne o další změně úrokových sazeb na dnešním zasedání. "ČNB se nechala slyšet, že na květnovém zasedání opět zvýší základní úrokovou sazbu, a tak je celkem jasné, že současné sazby nevydrží moc dlouho," uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.



Sazby hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na jeden rok dosáhly v květnu 5,5 procenta a s fixací na tři roky 5,52 procenta. Za hranici pěti procent se již dostaly i sazby hypoték fixovaných na pět (5,14 procenta) i na deset let (5,15 procenta).



Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,33 procenta činí v květnu 21.136 korun. Za poslední měsíc tak měsíční splátka hypotéky vzrostla o více než 900 korun, od letošního ledna až o téměř 2400 korun a od loňského června téměř o 5500 korun.



"Stále více se rozevírají pomyslné nůžky mezi současnou sazbou a sazbou, kterou měli majitelé hypoték zafixovanou třeba před pěti lety. A právě tito klienti, kterým končí ona pětiletá fixace, si musí najít ve svých rodinných rozpočtech stále více peněz na zvýšenou splátku. Konkrétně u klientů s končící pětiletou fixací u hypotéky 3,5 milionu korun sjednané na 25 let jde o navýšení více než 7000 Kč měsíčně, a to spolu se zvyšujícími se životními náklady způsobí problémy u stále vyššího počtu rodin," upozornil Sýkora.



Pokud lidem letos končí fixace hypotéky a stále se nedohodli u své či jiné banky nový úrok, měli by si podle něj pospíšit. Úrokové sazby hypoték se mohou v letošním roce vyšplhat i za hranici šesti procent. "V některých bankách můžou nyní dosáhnout stále na sazbu pod pět procent," dodal Sýkora.