Jan Čermák: Fed nenaplnil jestřábí očekávání trhu

Fed zvýšil úroky tak, jak se očekávalo - tedy o 50 bazických bodů. Nicméně zjevně nenaplnil zbytek jestřábích očekávání, která cirkulovala na trhu před květnovým zasedáním. Tím prvním zklamáním pro jestřáby bylo evidentně to, že vedení Fedu nemá žaludek na to zvýšit úroky jednorázově o 75 bazických bodů. Druhým anti-jestřábím rozčarování mohlo být i to, že Fed vedený J. Powellem prozatím nepočítá s tím, že by bylo zapotřebí rychle dotlačit fed sazby do restriktivního teritoria - tedy nad úroveň 2,50 %. A konečně další zklamání z připravované restrikce mohlo přijít skrze informací ohledně plánované redukce bilance Fedu. Ta totiž bude v první třech měsících jen zhruba poloviční, než bylo avizováno. Konkrétně, prodeje dluhopisů by od června do srpna neměly překročit 47,5 mld. dolarů za měsíc, přičemž teprve poté by mělo tempo měsíční redukce dosáhnout až 95 mld. USD.

Nicméně z čistě makroekonomického pohledu se rétorika plynoucí z tiskové konference J. Powella nesla v jasně jestřábím stylu. Podle šéfa Fedu se inflace nachází vysoko nad cílem, agregátní poptávka je velmi silná a trh práce je extrémně utažený. Přesto Powell i za této konstelace věří, že se Fedu podaří zinscenovat měkké přistání ekonomiky, které zajistí, že inflace navzdory dalším nabídkovým šokům poklesne k dvouprocentnímu cíli, a to aniž by došlo k recesi.

Jinak z pohledu načasování dalších kroků týkajících se zvyšování oficiálních úrokových sazeb byl tentokrát J. Powell až nečekaně konkrétní. Několikrát totiž uvedl, že zvýšení o +50 bazických bodů bude na pořadu během příštích dvou zasedáních. Navíc v jedné ze svých odpovědích dal jasně najevo, že od tohoto uvažování Fed neodradí ani jednoměsíční pokles inflace či propad na trhu práce.

Ještě konkrétněji řečeno: zvýšení úrokových sazeb o dalších 50 bodů v polovině června se zdá být téměř jisté, a to ať se stane prakticky cokoliv. Další zvýšení o 50 bodů na konci července je velmi pravděpodobné, nikoliv však nevyhnutelné. Počínaje zářím pak může být tempo zvyšování úroků zpomalit (+25 bps co zasedání), přičemž Fed bude bedlivě monitorovat, jak rychle dochází k utahování finančních podmínek v ekonomice, a to zejména v kontextu daleko rychlejší redukce bilance centrální banky.