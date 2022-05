Inflace v Turecku v dubnu vystoupila k 70 procentům, je nejvyšší za 20 let

Míra inflace v Turecku v dubnu vystoupila na 69,97 procenta a je na dalším maximu za více než 20 let. K růstu přispěly zejména vysoké ceny za dopravu a také drahé potraviny, oznámil dnes turecký statistický úřad. Před rokem byla inflace mírně nad 17 procenty.



Ceny se zvyšují už jedenáctým měsícem v řadě a míra inflace se dostala na maximum od února 2002. Ekonomové s dalším růstem počítali, v průměru ale míru inflace odhadovali na 66 až 68 procent.



Jen za duben se ceny v Turecku zvýšily o 7,25 procenta, zatímco v březnu meziměsíčně vzrostly o 5,46 procenta. I dubnový růst překonal odhady analytiků, kteří čekali, že se ceny za měsíc nezvýší o více než šest procent.



Ceny za dopravu se v dubnu meziročně zvýšily o 105,9 procenta, zatímco potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 89,1 procenta. Na jejich růst měly vliv zejména vysoké ceny energií, kde má vliv i válka na Ukrajině a související problémy se zásobováním. Výrazně dražší je i bydlení a vybavení domácností, stejně jako ceny za ubytování a volný čas, například posezení v kavárně či restauraci.



Růst cen do značné míry odráží propad kurzu turecké liry, která za loňský rok ztratila zhruba polovinu hodnoty. Dolar se teď prodává asi za 14,80 liry, loni v lednu to bylo zhruba 7,30 liry. Centrální banka má základní úrok na 14 procentech, což znamená, že reálné úrokové sazby jsou záporné.