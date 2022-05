Zisk BMW posílil čínský společný podnik a vyšší ceny vozů

ve čtvrtek vykázalo nárůst zisku za první čtvrtletí, které podpořilo přehodnocení podílu této automobilky v čínském společném podniku a vyšší ceny, a navzdory kolísavým cenám komodit a energií si udrželo svůj výhled na rok 2022. Akcie rostou o 2,6 %.





Společnost vykázala čistý zisk 10,2 miliardy eur oproti 2,8 miliardám eur o rok dříve. Bez započtení vlivu podílu ve svém čínském společném podniku dosáhlo provozního zisku 3,4 miliardy eur, oproti loňským 3 miliardám.



BMW uvedlo, že přehodnocení podílu ve společném podniku s Brilliance Auto Group vedlo k předběžnému zisku 7,7 miliardy eur. V únoru automobilka uvedla, že po získání potřebné licence od Pekingu svůj podíl ještě navýší na 75 % z 50 %, za což zaplatí 3,7 miliardy eur.



Po očištění o vliv tohoto podílu vykázalo za první čtvrtletí 16,3% nárůst tržeb navzdory 6,2% poklesu prodeje aut kvůli vyšším cenám. "Síla a odolnost Group jsou v tomto náročném prostředí obzvláště patrné," uvedl v prohlášení generální ředitel Oliver Zipse.



Automobilový průmysl zasáhla řada problémů dodavatelského řetězce souvisejících s pandemií, a zejména celosvětový nedostatek polovodičových čipů. Výrobci automobilů, včetně , se zaměřili na výrobu vozů s vyšší marží. Nedostatek nabídky vedl k vyšším cenám nových i ojetých vozů, přičemž vyšší ceny pomohly částečně vykompenzovat rostoucí ceny surovin a energií.



"Očekává se, že situace na komoditních trzích zůstane napjatá," uvedla společnost. "Ceny energií také pravděpodobně zůstanou na vysoké úrovni."



BMW také uvedlo, že vyšší ceny posílily i příjmy z prodeje vozidel na leasing, a to zejména na trzích v USA a Británii.



Navzdory volatilitě automobilka uvedla, že provozní marže u automobilového segmentu by se měla stále pohybovat v rozmezí od 7 % do 9 %.



Zdroj: Reuters, Patria