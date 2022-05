Rozbřesk: ČNB zvýšila sazby o 75bps, má v ruce překvapivě jestřábí prognózu

Česká národní banka na svém květnovém zasedání zvýšila sazby o 75bps na 5,75 % - o něco více, než jsme očekávali my i trh (50bps). Relativně holubičí komentáře posledních dní tedy nakonec na dnešním zasedání přebilo velmi jestřábí vyznění květnové prognózy.



Ta počítá s inflačním vrcholem v polovině roku okolo 15 % (náš odhad činí 14,3 %) a celkovou letošní inflací nad 13 % (náš odhad je 12,3 %). Současně s tím podle ČNB zřetelně zpomalí hospodářský růst. Nový odhad růstu reálného HDP pro rok 2022 z dílny ČNB (+0,8 %) leží výrazně pod naším výhledem (+1,8 %) a implikuje silný propad spotřeby domácností ve zbytku tohoto roku. Prognóza se opírá mimo jiné o předpoklad, že ČNB bude na růst inflace reagovat dalším prudkým zvyšováním sazeb, tlumícím investiční poptávku. Centrální banka by se podle prognózy měla dostat do poloviny tohoto roku se sazbami nad 8 %(!)



K tak agresivním krokům se stávající bankovní rada podle komentářů guvernéra Rusnoka ovšem nechystá. I proto si nechala zpracovat alternativní scénář “se vzdálenějším horizontem měnové politiky”. V tomto scénáři centrální banka odhlíží od nových vnějších cenových šoků, předpokládá, že měnová politika zůstane kredibilní, ale smiřuje se s vyšší trajektorií celkové inflace a jejím pomalejším návratem k cíli (až v roce 2024). Tento scénář pak ukazuje na vrchol 2T repo sazby ČNB lehce pod 6 % (také do poloviny roku) a její delší setrvání na této úrovni.



Jestřábí křídlo v bankovní radě v tuto chvíli dává přednost právě alternativnímu scénáři, vůči kterému ovšem vnímá rizika jako pro-inflační. I proto je pravděpodobné, že centrální bankéři ještě jednou zvýší sazby v červnu, a to alespoň o 25bps na 6,00 %.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna po překvapivě jestřábím vyznění nové prognózy ČNB posílila do blízkosti 24,50 EUR/CZK. Série jestřábích výroků z ECB a Fedu ale globální trhy pořádně ochladila a dalším ziskům koruny vystavila stopku. Dnes bude pro korunu klíčové sledovat setkání ČNB s analytiky a v nejbližších týdnech bude kromě dubnové inflace zásadní vyčkávání na osobu nového guvernéra.



Eurodolar



Série jestřábích výroků na obou stranách Atlantiku ze strany centrálních bankéřů Fedu a ECB vyhnala výnosy dluhopisů viditelně výše, což přineslo dramatický výprodej na akciových trzích. Z rostoucí averze k riziku obvykle těží americký dolar, takže příliš nepřekvapí, že pár EUR/USD se opět obchoduje blíže hranice 1,05.

Dne jsou na pořadu oficiální statistiky z amerického trhu práce za duben. Trh dluhopisů může být nervózní zejména z toho, pokud míra nezaměstnanosti dále poklesne či mzdy zrychlí. Každopádně eurodolar těžko před 9. květnem a oslavou vítězství na Rudém náměstí zpevní (neboť existuje riziko, že by prezident Putin mohl oznámit další operace na Ukrajině).



Regionální Forex

Polská centrální banka včera zvýšila oficiální úrokové sazby jen o 75 bazických bodů, což zlotý neocenil a okamžitě začal oslabovat. Dnes odpoledne v 15 hodin bude mít guvernér Glapinski možnost vysvětlit trhu (který čekal jednoznačně více), proč se NBP rozhodla zůstat hluboko “za křivkou”. Každopádně krátkodobé vyhlídky pro zlotý jsou mizerné.