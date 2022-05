Britská centrální banka zvýšila základní úrok, příští rok čeká pokles ekonomiky

Britská centrální banka dnes podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na rovné jedno procento, maximum od roku 2009. Snaží se tak omezit rostoucí inflaci, která podle její prognózy v závěru letošního roku překročí deset procent. Banka v tiskové zprávě také varovala, že britskou ekonomiku v příštím roce čeká mírný pokles.



"Globální inflační tlaky po ruské invazi na Ukrajinu prudce zesílily," uvedla centrální banka. V březnu míra inflace v Británii vystoupila na sedm procent z únorových 6,2 procenta. Dostala se tak nejvýše od března 1992.



Centrální banka podle agentury Reuters potvrdila, že v letošním roce počítá s růstem britské ekonomiky o 3,75 procenta. V příštím roce však očekává pokles ekonomiky o 0,25 procenta, zatímco dříve předpovídala nárůst o 1,25 procenta.



Pro zvýšení základní sazby o čtvrt procentního bodu hlasovalo šest z devíti členů měnového výboru banky. Zbývající tři členové se vyslovili pro výraznější zvýšení, a to o půl procentního bodu. Analytici předpokládali, že osm členů výboru bude hlasovat pro zvýšení o čtvrt procentního bodu a jeden bude proti zvýšení.



Centrální banka signalizovala, že by mohla v příštích měsících ve zvyšování úrokových sazeb pokračovat. "Většina členů výboru soudí, že určitá míra dalšího zpřísňování měnové politiky může být vhodná i v příštích měsících," píše se ve zprávě.



Centrální banka od prosince zvýšila základní úrok o čtvrt procentního bodu již počtvrté. Úroky tak rostou nejrychlejším tempem za čtvrt století. "Rozhodnutí zvýšit úrokové sazby vzbudí výrazné znepokojení mezi domácnostmi a podniky vzhledem k rychle se zhoršujícím hospodářským vyhlídkám a rostoucím tlakům na straně nákladů, kterým mnozí čelí," uvedl ekonom Britské obchodní komory Suren Thiru.



Růst základních úrokových sazeb obecně zvyšuje náklady v ekonomice. Podnikům prodražuje úvěry a podobně i domácnostem zvyšuje splátky úvěrů, včetně hypoték. Dobrou zprávou je zvyšování úroků pro střadatele, pokud ovšem inflace nepřesahuje úročení vkladů.



Měnovou politiku v poslední době kvůli rostoucí inflaci zpřísňují také další centrální banky. Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do rozmezí 0,75 procenta až jedno procento. Česká národní banka dnes překvapivě zvýšila základní úrok o 0,75 procentního bodu na 5,75 procenta, maximum od roku 1999.