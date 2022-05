Česko, Slovensko a Maďarsko dostanou delší čas na zavedení evropského embarga ruské ropy

Evropská komise navrhla pro Česko výjimku z embarga na ruskou ropu do poloviny roku 2024, pro Maďarsko a Slovensko pak až do konce stejného roku. S odkazem na diplomatický zdroj to dnes napsala agentura Reuters. Upravený návrh nových sankcí proti Rusku, který obecně počítá s ukončením dovozu ruské ropy na konci letošního roku, začali dnes ráno projednávat velvyslanci členských zemí Evropské unie.



Ve snaze přesvědčit státy váhající s jeho podporou přišla podle zmíněného zdroje Reuters unijní exekutiva s několika dalšími ústupky včetně podpory investic do nové ropné infrastruktury.



Komise ve středu v rámci šestého balíku sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu navrhla do konce roku zcela ukončit dovoz ropy z Ruska. Návrh původně počítal s roční výjimkou pro Maďarsko a Slovensko, které jsou na klíčové energetické surovině z Ruska nejvíce závislé. Budapešť i Bratislava však návrh odmítly podpořit s požadavkem výrazně delšího přechodného období. Čas na zajištění dostatečných zásob proudících Transalpinským ropovodem TAL z jihu Evropy si vyžádala i česká vláda.



Dnešní návrh jí tak podle Reuters dává čas do června 2024. Pokud by se podařilo kapacitu ropovodu navýšit dříve, má pro Česko začít platit embargo již před zmíněným datem. Návrh nyní počítá také s evropskou podporou investic do nové infrastruktury či zmírněním hospodářského dopadu embarga.



Úpravy se týkají i plánovaného zákazu přepravy ruské ropy tankery ze zemí EU, s nímž mělo problémy zejména Řecko. Místo původně navrhovaného měsíčního přechodného období nyní počítá s tříměsíční lhůtou.