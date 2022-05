Indie chce, aby jí Rusko slevilo ropu pod 70 dolarů za barel

Indie chce, aby jí Moskva slevila ropu pod 70 dolarů za barel. Argumentuje kompenzací rizik a překážkami při nákupu ropy z Ruska. S odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním Dillí a Moskvy na nejvyšší úrovni o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Barel severomořské ropy Brent se kolem 16:00 SELČ obchodoval za zhruba 109 dolarů. Evropská komise (EK) navrhuje mimo jiné do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do EU.



Státní a soukromé rafinerie v Indii, která je třetí největší dovozce ropy na světě, nakoupily od ruské invaze na Ukrajinu koncem února více než 40 milionů barelů ruské ropy, uvedly dále zdroje. To o 20 procent více, než Indie z Ruska odebrala za celý rok 2021, vypočítal Bloomberg na základě dat ministerstva obchodu.



Indie, která přes 85 procent ropy dováží, patří k několika málo zbývajícím odběratelům ruské ropy. Surovina je klíčovým zdrojem příjmů režimu prezidenta Vladimira Putina, připomíná Bloomberg. Odliv evropské poptávky vytváří silný tlak na ruský ropný průmysl. Tamní vláda předpokládá, že by těžba mohla letos klesnout až o 17 procent.



Na toky ruské ropy do Indie sankce uvaleny nejsou, ale zpřísňující se mezinárodní omezení v oblastech, jako je námořní pojištění, a tlak na Dillí ze strany Spojených států tento obchod ztěžují. Premiér Naréndra Módí kvůli možnosti získat ropu s výraznou slevou dosud odolával výzvám Západu, aby své vztahy s Moskvou omezil. Indie je také výrazně závislá na dovozu ruských zbraní.



Pokud Rusko na cenové požadavky přistoupí, indické státní rafinerie mohou odebírat kolem 15 milionů barelů měsíčně, uvedly zdroje. Z případné dohody by podle nich měli prospěch zpracovatelé napojení na vládu. Soukromé rafinerie, jako jsou Reliance Industries a Nayara Energy obvykle nakupují ropu zvlášť.



Nákupy energie z Ruska zůstávají podle oficiálního prohlášení indického tiskového úřadu ve srovnání s celkovou spotřebou Indie zanedbatelné.



Moskva hledá způsoby, jak udržet dodávky do Indie, a to jak ze západu přes Baltské moře, tak po trasách z ruského Dálného východu, které jsou v létě přístupnější, uvedly zdroje.