Fed by měl držet kurz a nepodléhat případným tlakům, byť by byly třeba z akciového trhu

Fed se pohybuje správným směrem a to je pozitivní. Zda bude současné zvyšování sazeb stačit na dlouhodobé snížení inflace, je ale zatím nejasné. Pro Bloomberg to uvedl Larry Summers, který již delší dobu hovoří o nutnosti utáhnout monetární politiku tak, aby nedocházelo ke zhoršování inflace. Trh práce je podle ekonoma stále velmi napjatý, poměr volných pracovních míst k počtu nezaměstnaných se dokonce v posledním měsíci ještě zvýšil.



Summers míní, že se stále pohybujeme v „turbulentních vodách“ a Fed podle něj nemusí tak přesně popisovat své další záměry a kroky, jak nyní činí. Překvapen byl ekonom tím, jak pevně šéf Fedu Powell odmítá zvyšování sazeb o 75 bazických bodů. Může se sice stát, že jádrová inflace klesne a centrální banka se přesune ke zvyšování sazeb o pouhých 25 bazických bodů, tak, jak Powell zmínil. Summers ale dodal, že poslední zhruba rok a půl podle něj ukázal, že podobným predikcím by neměla být přikládána příliš velká důvěra.



S predikcí dalšího vývoje jádrové inflace přichází mezi jinými i a shrnuje je následující graf. Podle něj by již měla jádrová inflace začít klesat, na konci tohoto roku by se měla pohybovat pod 4 %:





Zdroj: Twitter



Se Summersem hovořil na Bloombergu i historik Niall Ferguson, podle kterého se pozapomnělo na sedmdesátá léta a jejich lekci. Tehdy totiž podle experta Fed opakovaně ustoupil od své snahy dostat vysokou inflaci pod kontrolu a výsledkem bylo její delší trvání. Ferguson dodal, že pro současnou situaci nejsou sedmdesátá léta perfektní analogií. Mezi hlavní rysy současného vývoje patří jednak chyba na straně fiskální a monetární politiky, která vedla k příliš velké stimulaci, a k tomu se přidal geopolitický šok podobně jako v sedmdesátých letech.

Summers již na počátku minulého roku tvrdil, že kombinace fiskální a monetární stimulace jsou pro americkou ekonomiku příliš velkým šokem. Ferguson míní, že i nyní se může Fed dostat pod tlak, aby ze svého současného kurzu ustoupil a polevil v utahování své politiky. Tento tlak by mohly vyvolat například prodeje a korekce na akciovém trhu. A k tomuto tlaku může přispívat i výše dluhu, která se nyní nachází nad úrovněmi ze sedmdesátých let.

Summers poukázel na „poněkud slabší růst, než se čekalo.“ To by mohlo přispívat k rychlejímu poklesu inflace. Nicméně jak na ekonom připomněl na konci rozhovoru, tlak na trhu práce je stále vysoký a to by mohlo vyžadovat, aby Fed pokračoval se znatelným uathováním monetární politiky.



Zdroj: Bloomberg