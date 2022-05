Herní gigant Electronic Arts ukončuje spolupráci s FIFA, výsledky lehce zaostaly za očekáváním

Herní gigant (EA) včera představil své výsledky hospodaření, ale spíše než na čísla za uplynulý kvartál se zraky otočily na slabší výhled a rozvázání dlouhodobé spolupráce s FIFA. Ujištění finančního ředitele, že ukončení licencí FIFA nebude mít vliv na hry, investory uklidnilo a akcie v pre-marketu rostou o více než 2 %.





Podle zdrojů agentury Reuters EA učinila FIFA „značnou nabídku“ na osmiletou exkluzivitu na všechna práva na hry a e-sporty. Fotbalový orgán je ale údajně nebyl ochotný poskytnout pouze u jednomu vydavateli a požadoval alespoň dvojnásobek oproti 150 milionům dolarů, které ročně dostával od EA Sports, uvedl . Tento list také dodal, že panovala různá očekávání ohledně toho, co by mělo být součástí nové dohody.



FIFA uvedla, že zahájí vývoj nových fotbalových videoher u studií a vydavatelů třetích stran, ale dodala, že poskytla nové krátkodobé prodloužení EA Sports, aby mohla koncem tohoto roku uvést na trh nový titul „FIFA 23“.



Finanční ředitel Chris Suh v reakci na licenční smlouvy s FIFA uvedl, že společnost v této souvislosti neočekává žádné krátkodobé změny. "Z hlediska interakce hráčů s hrou se nic nemění, pokud jde o hráče, týmy, ligy," řekl Suh v rozhovoru pro agenturu Reuters. "Jediný rozdíl je v tom, že značka hry přechází z FIFA na naši vlastní značku."



Za čtvrté čtvrtletí končící 31. března dosáhly upravené tržby 1,75 miliard USD, což je mírně pod odhady 1,78 miliardy USD. Ale příjmy z „live services“, které tvoří většinu tržeb EA, v reportovaném čtvrtletí vzrostly na 1,39 miliardy dolarů z 1,1 miliardy dolarů o rok dříve. Na upraveném základě tak společnost vydělala 1,46 USD na akcii ve srovnání s odhady 1,43 USD na akcii.



V aktuálním čtvrtletí očekává EA upravené tržby mezi 1,20 miliardami a 1,25 miliardami USD ve srovnání s průměrnými očekáváními analytiků ve výši 1,44 miliardy USD.



Prodeje videoher během pandemie dosáhly vrcholu. Jak se však život vrací k normálu, poptávka se začíná snižovat, což nutí vydavatele her přehodnotit své výhledy. Také větší rival Blizzard nedosáhl na odhady upravených tržeb za první čtvrtletí, které poškodila nízká poptávka po jeho nejnovějším titulu „Call of Duty: Vanguard“.



Zdroj: Reuters