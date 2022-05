Buď technologiím věříte, nebo ne. Trh podle manažera Ark Invest teď na fundament nehledí. Příležitost k nákupu?

O investiční společnosti Ark Invest se hodně hovořilo v době, kdy si technologické akcie procházely boomem, ale to samé platí i nyní, kdy jde o sektor procházející prudkou korekcí. Ark Invest se totiž zaměřuje právě na technologické tituly a ředitel jejího oddělení akciového výzkumu Brett Winton hovořil na Bloombergu o jeho pohledu na aktuální dění na trzích a dalším výhledu.



Analytik hovořil o tom, že jeho společnost věří, že v následujících deseti letech dojde k výraznému technologickému pokroku, který se projeví v celé ekonomice. Za příklad dal pokles nákladů spojený s rozvojem umělé inteligence. Pokud někdo v rozvoj a přínosy nových technologií věří, současné dění na trzích by podle experta nemělo mít takový vliv.



„Je jasné, že trhy nyní nenaceňují aktiva na základě jejich fundamentu,“ dodal analytik s tím, že ceny jsou dány hlavně pohybem peněz mezi jednotlivými druhy aktiv. Tedy těmi, kteří alokují aktiva podle jiného než fundamentálního pohledu. Z Wintontova pohledu jsou nyní technologické akcie k dostání za nízké ceny. Následující graf ukazuje, jak se vyvíjí tok peněz do fondu společnosti Ark Invest zaměřeného na technologie. Jde o pozorně sledovaný fond, který průběžně zveřejňuje své pozice. Jak je zřejmé z grafu, největší popularity si užíval na přelomu roku 2020 a 2021:





Zdroj: Bloomberg, Youtube



Winton popisoval, že podle jeho názoru ovlivní nové technologie i řadu tradičních odvětví, firem a jejich akcií. Příkladem mohou být autonomní nákladní automobily, které by mohly posunout tento způsob dopravy nákladově níž tak, že by se stal vážnou konkurencí železniční dopravy. Což by mělo mimo jiné přímé důsledky pro železniční společnosti obchodované na akciovém trhu. Ty by totiž měly „výrazně nižší hodnotu, než se nyní předpokládá.“



U samotných technologických firem a akcií je nyní podle experta situace na trhu taková, že tradeři aktivně vyhledávají společnosti, které netvoří volnou hotovost a jejichž cash flow je v záporu. Na nich pak otevírají krátké pozice a spekulují tím na další pokles cen těchto akcií. Ne všechny firmy v technologickém sektoru jsou ale tohoto druhu, například Zoom „generuje masivní pozitivní cash flow“.

Pokles cen akcií u společností s negativním cash flow pak podle experta představuje příležitost nakoupit „smysluplné vlastnické podíly u těch, které budou v delším období, co se týče tvorby hotovosti, v plusu.“ Ark Invest má přitom největší pozice ve společnostech , Roku, Zoom, Block, Coinbase a Teladoc Health.Zdroj: Bloomberg