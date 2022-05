Rozbřesk: Aleš Michl dostal od trhů žlutou kartu, Tomáš Holub nechce jít tureckou cestou

Tomáš Holub z bankovní rady ČNB včera hovořil v Hospodářských novinách o tom, že nový guvernér dostal od trhů “žlutou kartu” ještě před tím, než se dostal na hřiště. V relativně otevřeném vystoupení Tomáš Holub jasně mluvil o tom, že si v tuto chvíli slabou korunu centrální banka nemůže dovolit. Znepokojují ho zejména neukotvená inflační očekávání podniků, která skutečně znepokojující jsou - ta střednědobá se pohybují v okolí 6,00 % na historických maximech. Podle jeho slov je v tuto chvíli kriticky důležité, aby byla diskontinuita v rozhodování bankovní rady co nejmenší. Varoval otevřeně před tureckým scénářem, ve kterém padající kurz způsobený nepřiměřeně nízkými reálnými sazbami vedl k výprodejům měny, dalšímu růstu inflace, mezd a inflačních očekávání a zpětně k poklesu reálné sazby vedoucí k opětovnému odlivu peněz z turecké liry.

Turecké srovnání je v tuto chvíli možná extrémní - Česko má výrazně vyšší devizové rezervy (dvojnásobek krátkodobého zahraničního dluhu) a na rozdíl od Turecka bezesporu lepší vnější rovnováhu a solidní nízko-inflační historii. Logika tureckého příměru je však v jádru správná - pokud bankovní rada při ne-ukotvených inflačních očekáváních a rostoucí inflaci jednoduše apriori začne odmítat další růst sazeb, hraje si s ohněm.





V této souvislosti Tomáš Holub nepřímo ocenil “odvahu” v rozhodování kolegů Tomáše Niedetzkého a Vojtěcha Bendy, kteří opětovně zvedali ruku pro vyšší úrokové sazby, i když tím riskují, že nebudou prezidentem do bankovní rady znovu jmenováni. Je otázka, jak rozhodne nakonec bankovní rada v červnu, kdy bude ještě naposledy rozhodovat ve starém složení. Po vyšší dubnové inflaci a ve světle slabšího kurzu koruny by bylo logické provést ještě jeden velký krok. Tak, aby naprostou většinu “černé práce” odvedla stará bankovní rada a na tu novou připadla na několik kvartálů dopředu jen “udržovací” role…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v relativně úzkém pásmu v okolí 24,70 EUR/CZK. Na jednu stranu se jí může líbit o něco nižší napětí na globálních trzích a nedávné intervence centrální banky, na druhé straně nejistota spojená s obměnou bankovní rady zůstává extrémní. Nová podoba bankovní rady a míra diskontinuity v rozhodování budou pro korunu bezesporu v nejbližších týdnech klíčovým faktorem - buď nás čeká zklidnění nebo další výprodeje a obrana koruny s použitím devizových rezerv (v tuto chvíli pravděpodobně pod 25,00 EUR/CZK).



Eurodolar

Eurodolar vylétl včera o figuru a půl výše v reakci na jestřábí komentář holandského člena bankovní rady ECB Klaase Knota. Ten uvedl, že ECB by v červenci mohla zvednout sazby o 50 bazických bodů (pokud se ukáže, že inflace nabírá na síle). Posilování eurodolaru se nicméně zastavilo odpoledne poté, co byla zveřejněna velmi silná americká data za maloobchod a průmysl za měsíc duben. Ta ukazují na to, že start americké ekonomiky do druhého čtvrtletí nebyl vůbec špatný. Dobrý dojem z ekonomiky konec konců potvrdil i šéf Fedu Powell, který zopakoval, že ekonomika je připravena unést sérii několika zvýšení o 50 bazických bodů.



Regionální Forex

Nehledě na válku v sousední Ukrajině vykázaly polská i maďarská ekonomika velmi rychlý růst v prvním čtvrtletí tohoto roku. Reálný HDP se zvýšil v obou případech o více než 2 % mezikvartálně a více než 8 % meziročně. Následující kvartály budou nepochybně slabší, nicméně tato vynikající čísla dávají jak NBP, tak MNB dost silné argumenty k tomu, aby pokračovaly v utahování měnové politiky. v tomto smyslu se také již vyjádřil i viceguvernér MNB Virág, který uvedl, že by reálné úrokové sazby měly být pozitivní, aby došlo ke zpomalení inflace. Forintu se po těchto slovech podařilo smazat většinu pondělních ztrát.



Akcie

Nejvýrazněji včera posiloval technologický Nasdaq Composite, který přidal více jak 250 b. a přerušil tím pondělní propad. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average přidal cca 330 bodů a potvrdil již tří denní rally. Čistý zisk na akcii společnosti Walmart zaostal za odhady trhu o 12 %, když reportovaný zisk na akci byl 1,30 USD, ovšem očekávání trhu bylo rovno 1,475 USD, WMT US -11,38 %. Stoupaly i akcie Baidu či Alibaby, JD +4,15 %, BIDU +4,79 %, BABA +6,37 %. Společnosti AMD posílila o více jak 15 % a při včerejším obchodním dni to byla polovina, AMD +8,73 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,3 % (32.655 b.), S&P 500 o 2,0 % (4.088 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,8 % (11.984 b.).