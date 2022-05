Víkendář: Pokud někdo hledá růst, Spojené státy jsou tím správným místem

Na dluhopisových i akciových trzích začínáme vidět známky rozumnějších valuací. Ty jsou nyní z pohledu investorů mnohem zajímavější, než byly před pár měsíci. Pro WealthTrack to uvedla Abby Joseph Cohen, bývalá strategička a nyní profesorka na Columbia Business School. V první části rozhovoru hovořila o vývoji v americkém hospodářství a o monetární politice Fedu. Ve druhé se více věnovala právě akciím.



Ekonomka uvedla, že ona sama hledí na akciovém trhu zejména na valuace, a to i ve vztahu k různým rotacím mezi sektory a investičními strategiemi. Ještě před několika týdny se pak z tohoto pohledu obchodovaly růstové tituly s doposud nevídanými násobky relativně ke zbytku trhu. Během posledního zhruba měsíce se tato obrovská mezera ale „dramaticky uzavřela“. Pozornost si pak podle expertky zaslouží i vývoj v Evropě a na asijských trzích. Na ty zase doléhá v prvním případě ruská invaze na Ukrajinu, ve druhém pandemický vývoj v Číně.







Cohen pokračovala s tím, že si není jistá, co se stane v následujících měsících, ale v delším období je podle ní americký akciový trh „dobrým místem, kde být zainvestován.“ Důvodů by mělo být několik: Americká ekonomika je stále „globálním vůdcem“, mění se i politika v této zemi a Spojené státy během posledního zhruba roku ukázaly, jak rychle se dokážou zotavit z pandemie. Velkou důležitost má dlouhodobý plán americké vlády týkající se investic do infrastruktury, a i když zaznívá kritika krátkodobé politiky jak na monetární, tak na fiskální úrovni, dlouhodobě se podle expertky věci mění k lepšímu.



„Nejsou to jen vládní výdaje, jde o investice do budoucnosti,“ dodala Cohen k fiskálním plánům americké vlády. Hospodářství tak bude i díky nim v celkově lepší pozici, a to i ve srovnání s některými jinými zeměmi. Slabé výkony amerického akciového trhu z posledních měsíců pak dávají investorům i z této perspektivy „lepší bod vstupu, než jaký byl k dispozici na konci roku 2021.“ „Tím nedávám investiční doporučení, jen míním, že pokud někdo hledá růst, Spojené státy jsou tím správným místem,“ dodala ekonomka.



Cohen zmínila, že dříve se zabývala i tím, které sektory na trhu jsou v danou chvíli nejatraktivnější, v tuto chvíli a ve své současné pozici hovoří o valuační zajímavosti celého trhu. Jinak řečeno, ti, kteří nechtějí vybírat sektory, si na základě současné valuace celého trhu mohou prostě vybrat fond pokrývající celý index. Záleží ale na tom, jaký je jejich investiční horizont.



Zdroj: Youtube, WealthTrack