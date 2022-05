Perly týdne: Výprodejové ceny technologií, akcie bez put opce od Fedu a americký tah na elektromobilitu

Eric Jackson z EMJ Capital vysvětluje, proč je podle něj čas na nákup některých růstových akcií. Scott Minerd z Guggenheim Partners míní, že akcie nemohou počítat s put opcí od Fedu. A ten kvůli poklesu neutrálních sazeb může dospět do značné monetární kontrakce. K tomu predikce inflace od Pictetu a vývoj prodejů elektromobilů v USA.



Akcie bez put opce: Akciové trhy se posouvají výrazně níže kvůli agresivnějšímu postupu Fedu. Na CNBC to tvrdil Scott Minerd, který působí jako investiční ředitel společnosti Guggenheim Partners. Podle něj dala americká centrální banka jasně najevo, že akcie nemohou počítat s „put opcí“. Tedy s tím, že by Fed v určité fázi akciové korekce zasáhl tak, aby zabránil dalším ztrátám. O této pomyslné opci se hovoří již od doba Alana Greenspana, ale Minerd míní, že nyní na stole není.



Investor se domnívá, že akcie jsou nyní vedle samotné politiky Fedu ovlivněny spekulacemi o vývoji v ekonomice. V tom smyslu, že ta je stále silná, ale objevují se známky ochlazení a v tuto chvíli není jasné, kam až tento vývoj dojde. Minerd pokračoval s tím, že podle jeho společnosti dochází ke znatelnému poklesu takzvaných neutrálních sazeb a ty by se v druhé polovině roku mohly dostat na úroveň 1,75 %.



Neutrální sazby jsou odhadovanou veličinou, neměly by ekonomiku ani stimulovat, ani brzdit. Podle Minerda se Fed relativně brzy dostane nad jejich úroveň, protože se nadále počítá s tím, že bude zvedat sazby o 50 bazických bodů. K tomu podle investora americká centrální banka odhaduje neutrální sazby na vyšších úrovních. Pokud by ale skutečně dosahovaly jen 1,75 %, Fed by svou politikou ekonomiku brzdil dříve a více, než by se domníval – skutečné sazby by se dříve dostaly pod sazby neutrální.



Takové přílišné utažení monetární politiky by se samozřejmě promítlo do ekonomické aktivity a do cen akcií. Minerd doplnil, že na konferenci Fedu pořádané minulý týden zaznívaly obavy z inflace a úvahy o nutném výrazném zvýšení sazeb. Přitom ještě před půl rokem Fed hovořil o delším období nízkých sazeb, v jeho celkovém přístupu tak je patrný „agresivní obrat“ a centrální banka nyní nebere do úvahy vývoj na akciích. Přesněji řečeno, „jsou s korekcí v pohodě“ a bude tomu tak vyjma možnosti, kdy by se vývoj na akciích stal hrozbou pro finanční systém, míní expert.



Do konce roku na 6,1 %: Investiční společnost Pictet se domnívá, že na konci letošního roku se inflace v USA bude pohybovat mírně nad 6 %. Ukazuje to následující graf, který také porovnává současné predikce Pictetu s těmi z doby před začátkem konfliktu na Ukrajině. Ty počítaly s poklesem inflace na 3,6 %:





Zdroj: Twitter



Vlna EV: Počet registrovaných elektromobilů v USA v prvním čtvrtletí vzrostl o 60 %. Informuje o tom Yahoo Finance a v následujícím obrázku ukazuje modely s největšími prodeji:





Zdroj: Youtube, Yahoo Finance



Vysoké prodeje zaznamenala vedle Tesly Kia, Hyundai a . Pras Subramanian k tomu na Yahoo uvedl, že příčina je jednoduchá: Jde o jediné elektromobily, které si běžní Američané mohou dovolit. K tomu expert dodal, že penetrace trhu elektromobily se v USA dostala na historická maxima ve výši 4,5 %. Což je „hezké číslo, ale žádný extrém ve srovnání se zeměmi jako Norsko, kde penetrace dosahuje 86 %“.



Nikdy nebyly tak levné: Některé růstové společnosti nebyly od chvíle vstupu na akciový trh tak levné jako nyní. Pro CNBC to uvedl Eric Jackson, který stojí v čele EMJ Capital a podle kterého je nyní čas na nákup některých růstových firem. Dodal, že jeho pohled se netýká všech růstových titulů, ale spíše menších firem. Příkladem může být Twilio, které podle experta po svém IPO prudce posilovalo, což se ale změnilo ve chvíli, kdy skončila spolupráce s Uberem.



Akcie Twilia následně klesla na úrovně nižší, než při IPO a trh na ni zanevřel i přesto, že firma si dále vedla dobře (a Uber podle Jacksona udělal velkou chybu). „Nezajímá mě, jak moc půjdou nahoru sazby a jak moc se věci zhorší, když vidíte akcie za takovéhle ceny, musíte jednat oportunisticky“, dodal investor k tomu, že akcie nyní nakupuje.



Podobně Jackson smýšlí o společnostech Upstart Holdings a Carvana, o které se nyní na trhu hodně hovoří, která je „široce nenáviděna“ a „podle řady názorů nebude nikdy schopná vydělávat“. Expert jí ale přirovnal k Amazonu v době, kdy mohutně investovat do potřebné infrastruktury. Tu buduje i Carvana a podle investora bude významným hráčem jak na trhu ojetých vozů, tak na trhu vozů nových.