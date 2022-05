Neexistuje větší mezera, než ta na akciích Tesly

nyní vypadá více než kdy jindy jako vyspělá společnost. Má dlouhodobé výrobní cíle a za sebou 11 po sobě jdoucích čtvrtletí zisku. Přesto se analytici nedokážou shodnout na tom, kam se akcie společnosti Elona Muska v budoucnosti vydají.



Cílové ceny analytiků, které předpovídají cenu akcie tohoto výrobce elektrických vozidel za 12 měsíců, se pohybují od minima 250 USD až po maximum 1 620 USD, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg. Jedná se tak o největší rozdíl ze všech společností na indexu S&P 500. v pátek uzavřela na 769,59 dolarech.





„Ocenit Teslu je tak těžké, protože ji někteří považují za technologickou společnost, která se zapojuje do některých masivních trhů: autonomie, elektromobily, robotika a energetika,“ řekl Gene Munster, bývalý analytik pro technologie, který je nyní řídícím partnerem ve společnosti Loup Ventures. „Ostatní to vidí jen jako další automobilku. A váš pohled ovlivňuje to, na kterou stranu mince se díváte.“



Analytici se většinou ohledně budoucnosti cen akcií společností z indexu S&P 500 do značné míry shodují. Pouze asi v 1 % případů je nejvyšší cenový cíl více než třikrát vyšší než ten nejnižší. Ale na Tesle je nejvíce býčí cíl 6,5krát větší než ten nejpesimističtější.



Muskova osobnost umocňovaná Twitterem a nepopiratelná módnost vozů také pomohly investice do akcií podpořit. Ale analytikům v odhadech, kolik bude tato společnost vydělávat v příštích letech, rozhodně nepomáhá.



„Při pohledu na druhou polovinu tohoto desetiletí a dále je stále obtížné modelovat, jak bude vypadat dlouhodobý růst tržeb a zisků,“ uvedl Garrett Nelson, analytik společnosti CFRA Research, a poukázal přitom na neznámou budoucnost prodejů softwaru, robotů Optimus a solárních produktů.



Očekává, že se akcie v příštím roce vyšplhají na 1 350 USD. A to není levné. má valuaci 58násobku odhadovaného zisku na příští rok, zatímco všechny velké globální automobilky se prodávají za méně než 10násobný zisk. I za předpokladu, že je spíše technologická společnost než automobilka, vypadá draze. Násobek ceny a zisku je vyšší než u všech takzvaných FAANG akcií, které se těší podobné pověsti rychle rostoucích podniků a rovněž mají oddané základny fanoušků-investorů.

"Očekávání budoucích prodejů aut, která jsou započtená v ceně akcií, byla vždy směšná," řekl David Trainer, výkonný ředitel výzkumné firmy New Constructs, který má na akcii doporučení prodat. Propast mezi současnými zisky a budoucími zisky implikovanými cenou akcií zůstává velká, dodal.



Ale býci se mohou opírat o historii jejích akcií. Od vstupu na burzu v roce 2010 vzrostly o více než 22 000 %, což investorům přináší roční výnos 58 %. Index S&P 500 ve stejném období vrátil investorům 373 % včetně dividend, v průměru 15 % ročně.



Ani ekonomické a politické pozadí nenarušilo nadšení investorů. Jen minulý měsíc zvýšil Ark Investment Management investorky Cathie Wood svůj cenový cíl a nyní očekává, že se cena akcie do roku 2026 více než zčtyřnásobí na 4 600 USD.



A je tu také zmiňovaná Muskova popularita. Generální ředitel má obrovskou sledovanost u retailových investorů, a to není něco, co lze snadno ocenit. „Neexistují téměř žádné jiné veřejné osobnosti, které by přitahovaly pozornost retailových investorů více než Elon Musk,“ řekl Robert Schein, investiční ředitel Blanke Schein Wealth Management.



Zdroj: Bloomberg