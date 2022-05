Akciové bezvětří před zápisem FEDu

Akcie v Spojených státech zatím kolísají kolem závěru předchozího dne. Obchodníci totiž očekávají zápis z posledního zasedání FEDu. Ten by mohl upřesnit tempo zpřísňování měnové politiky.



Index S&P 500 se příliš nezměnil. Společnost Dick's Sporting Goods Inc. se propadla poté, co snížila svou prognózu. Výkonnost poškodily převážně problémy s dodavatelskými řetězci a zrychlující se inflace. Akcie společnost Wendy's Co. rostly o více jak 11%, kdy jeden větší investor - Trian Fund Management uvedl, že zvažuje transakci, která by mu mohla zajistit kontrolu nad řetězcem rychlého občerstvení.



Zvýšení sazeb Fedu o půl procentního bodu na každém z jeho dvou příštích zasedání již není podle hodnocení obchodníků jisté. Swapové kontrakty, jejichž hodnota se odvíjí od efektivní sazby federálních fondů po termínech zasedání Fedu, se ve středu obchodovaly na úrovních oceňujících zvýšení sazeb na červnovém a červencovém zasedání dohromady o méně než 100 bazických bodů.



Dow Jones +0,3 %; S&P +0,5 %; Nasdaq +0,8%