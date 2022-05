Akcie nejeví sílu se zvedat, dluhopisy jsou připravené k dalšímu růstu

Včerejšek znamenal na trzích výrazný přesun z akcií do dluhopisů. Přesouvání peněz mezi rizikem a bezpečím, jak ho známe z dřívějších dob, se nyní znovu upevňuje. A ačkoli akcie včera hodně utrpěly, dnes nevidíme, že by se snažily rychle dobývat ztracené pozice. Evropské indexy si připisují jen pár desetin procenta, americké futures se drží tak tak v zeleném.

Naproti tomu dluhopisy vypadají, že mají nakročeno k dalším ziskům. Dnes jsou sice jejich cenové zisky malé, ale během května už zvládly upevnit pozitivní trend. Co jim hraje do karet, je pokles očekávání o sazbách Fedu i snížení inflačních očekávání spolu s tím, jak narostly obavy o růst ekonomiky. Zároveň se americké dluhopisy dostaly do pozice, kdy nabízejí solidní výnos, zvláště v konfrontaci s rizikem podstupovaným na akciích.

Dnešní odpoledne přinese americké objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Jde o report, který v poslední době neměl na obchodování prakticky vliv, ale vzhledem ke zvýšení důrazu na ekonomická rizika podle nás jeho důležitost roste. Jde o indikaci investičních plánů firem v dalším období.

Větší pozornost asi přitáhne večerní zápis z jednání Fedu, který minule překvapil dodáním informací, které přímo po zasedání nezazněly. Takové chyby v komunikaci se však nedějí moc často, takže bychom na něco podobného nesázeli. Je jasné, že zprávy z Fedu určité riziko znamenají vždy, ovšem očekávání trhu už jsou zhruba v souladu s pozicí centrální banky a reakce by nemusela být velká.

Eurodolar se v minulých dnech zvedal s přispěním posunu v rétorice ECB, která se připravuje k prvnímu zvednutí sazeb po dlouhé době. Dnes další zprávy z této strany nemáme, takže kurz část zisků vrací a obchoduje se na 1,0670. Dolar posiluje také proti koruně, která ovšem na páru s eurem zůstává stabilní.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:05 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6099 -0.0458 24.6672 24.5914 CZK/USD 23.0700 0.5820 23.0760 22.9285 HUF/EUR 385.1140 0.4544 385.2650 382.3434 PLN/EUR 4.5981 -0.0880 4.6039 4.5868

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1218 -0.2885 7.1606 7.1162 JPY/EUR 135.5245 -0.4634 136.2360 135.4685 JPY/USD 127.0395 0.1498 127.2970 126.6550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8525 -0.4670 0.8567 0.8513 CHF/EUR 1.0275 -0.3892 1.0318 1.0263 NOK/EUR 10.2500 -0.1768 10.2756 10.2287 SEK/EUR 10.5213 0.3266 10.5248 10.4709 USD/EUR 1.0668 -0.6126 1.0739 1.0666

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4142 0.5091 1.4142 1.4045 CAD/USD 1.2847 0.2075 1.2849 1.2820