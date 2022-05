Putin nabízí uvolnění přístavů výměnou za zrušení sankcí, futures jsou dnes kolem nuly

Ruský prezident Vladimir Putin je ochoten usnadnit vývoz obilí a hnojiv, ale pouze výměnou za to, že budou zrušeny sankce vůči jeho zemi. Zaměstnanci čínského dodavatele Applu Quanta Computer se po dvou měsících izolace v továrně bouří. Velká Británie podepsala svou první obchodní dohodu s americkým státem - Indianou. a dostaly nové cílové ceny a futures na evropské akciové indexy jsou dnes kolem nuly.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,0 %.



J&T potvrzuje doporučení na na "buy" a navyšuje cílovou cenu na 1 623 Kč.



Citigroup snižuje cílovou cenu u Group na 35,5 EUR z 40,5 EUR.

Čínské technologické akcie Alibaba i po výsledcích rostou na hongkongském trhu přes 12 %. Obě firmy reportovaly vyšší tržby než se odhadovalo.



Ruský prezident Vladimir Putin je ochoten usnadnit vývoz obilí a hnojiv uprostřed globálních obav z nedostatku potravin a rostoucích cen, ale pouze výměnou za to, že budou zrušeny sankce vůči jeho zemi. Putin neupřesnil, zda měl na mysli ruský export nebo export z Ukrajiny, který se zastavil po blokádě přístavů Moskvou od začátku invaze. Ale to, že by USA a jejich spojenci souhlasili se zrušením rozsáhlých sankcí uvalených na Rusko, je velmi nepravděpodobné.



Násilné střety, narůstající infekce a prázdná výrobní hala dodavatele Applu je znepokojivým důsledkem extrémního úsilí Číny udržet továrny v provozu během nejhorší epidemie covidu od roku 2020. Izolovaní na téměř dva měsíce na základě vládního nařízení a odříznuti od okolního světa, většinou nízkopříjmoví pracovníci Quanta Computer požadují více svobody a začínají se bouřit.



Velká Británie podepsala svou první obchodní dohodu s americkým státem i přes varování, že postoj premiéra Borise Johnsona k brexitu brání pokroku v širší dohodě s administrativou Joe Bidena. Britská vláda uvedla, že její dohoda s Indianou pomůže odstranit překážky obchodu a investic, zlepší procesy zadávání zakázek a připraví cestu pro uznávání odborných kvalifikací v obou zemích. Očekává, že do konce roku zajistí asi šest obchodních dohod se státy USA. Britská vláda také tento týden oznámila první vyšetřování akvizic podle nového zákona o národní bezpečnosti. A uvedla, že se znovu projedná své plány ve Velké Británii po oznámení neočekávané 25% daně na ropné a plynárenské společnosti, která má pomoci Britům čelit rekordnímu tlaku na životní úroveň.