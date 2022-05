Sedmdesátá léta a japonská bublina jsou špatným porovnáním pro současnou situaci, tvrdí ekonom

Začal medvědí trh, je výsledkem zvedání sazeb v USA, pandemie a války na Ukrajině. Tak hodnotí současnou situaci Ron Insana ze Schroders North America. Jde ale proti proudu v hodnocení politiky Fedu, protože na rozdíl od dlouhé řady kritiků se nedomnívá, že by americká centrální banka byla „za křivkou“. Tedy že by začala se zvedáním sazeb příliš pozdě. Co expert soudí o dalším vývoji?



Insana míní, že pro současnou situaci na akciovém trhu a v americké ekonomice nejsou dobrým porovnáním sedmdesátá či osmdesátá léta v Japonsku. Nicméně pro akcie podle něj bude velmi složité vydat se na cestu udržitelného růstu po dobu zvedání sazeb. Porovnávání současného vývoje k nafouknutí a prasknutí bubliny v Japonsku podle experta ignoruje naprosto rozdílnou situaci v tamní ekonomice a na trhu. A v sedmdesátých letech, kdy se v USA zvedala inflace na vysoké hodnoty, šlo o zhruba desetiletý proces.



K celé situaci v sedmdesátých letech mimo jiné přispěly změny v mezinárodním finančním systému a politika zemí OPEC. Současný vývoj je do značné míry dán situací na Ukrajině a pandemií, Fed tak není ve svých krocích pozadu. A pokud by se řídil těmi, kteří doporučují „drakoničtější kroky“, pravděpodobně by podle experta poslal americké hospodářství do recese.







Moderátor CNBC na tento pohled namítl, že Fed ještě minulý rok hovořil o tom, že inflace je přechodného rázu a podle některých názorů bylo toto hodnocení jednou z největších chyb americké centrální banky v celé její historii. Insana ale míní, že je nutné brát v úvahu, že pandemie již trvá několik let a Čína na ni opět reaguje uzavíráním ekonomiky. K tomu šlo asi těžko předpovídat invazi Ruska na Ukrajinu a obojí přitom výrazně ovlivňuje výši inflace.



Fed tedy pravděpodobně nepředpokládal vývoj na Ukrajině a to, že Čína opět uzavře část své ekonomiky, čímž výrazně pozdrží vyřešení tenzí ve výrobních vertikálách, míní Insana. Podle něj je tak jednoduché centrální banku kritizovat, ale současný vývoj je ve skutečnosti velmi rozdílný od toho, čím ekonomika procházela v minulosti. Insana ale souhlasí s tím, že Fed pravděpodobně nemusel tak dlouho zvyšovat velikost své rozvahy a nakupovat cenné papíry.



Ať je již hodnocení politiky Fedu jakékoliv, podle experta platí, že ve chvíli, kdy začnou polevovat pandemické tlaky a utichne konflikt na Ukrajině, umožní to Fedu polevit ve zvyšování sazeb. Což „bude dobré pro akciový trh“. Odhady toho, jak moc válka na Ukrajině přispívá k inflaci, a tudíž i k nutnosti utahovat monetární politiku, se zabývají i další. V Perlách týdne jsme v této souvislosti ukazovali predikce dalšího inflačního vývoje společnosti Pictet, které ukazují i očekávání z doby před propuknutím konfliktu. Pictet se konkrétně domnívá, že na konci letošního roku se inflace v USA bude pohybovat mírně nad 6 %. Původní predikce přitom počítaly s poklesem inflace na 3,6 %:



Zdroj: Twitter



Zdroj: Youtube, CNBC