Rozbřesk: Inflace v Německu nejvyšší od sedmdesátých let, půjdou sazby ECB rychleji vzhůru?

Inflace v eurozóně po včerejších vysokých německých číslech dnes pravděpodobně opět zrychlí. Německá květnová harmonizovaná inflace dosáhla téměř 9 % (8,7 %) - to je nejvyšší hodnota od počátku sedmdesátých let minulého století (1973/74). I když hlavním motorem inflace zůstávají drahé energie (+38 % meziročně) a potraviny (+11 %), zdražují položky napříč celým spotřebitelským košem. Politická poptávka po řešení problému inflace roste a ECB bude pravděpodobně pod tlakem zvýšit sazby v červenci agresivněji, než naznačovala Christine Lagardeová a hlavní ekonom Philip Lane.



Zejména z Německa zaznívají silné hlasy, které volají po tom, že není možné dnešní inflační vlnu jednoduše odbýt tím, že je “dovezená”. Za všechny německé ekonomy to nedávno dobře vyjádřila ve své prezentaci členka výkonné rady ECB Isabel Schnabelová.

Celý vyspělý svět pociťuje synchronně sérii “zdánlivě dovezených” nabídkových šoků - skutečným problémem v pozadí je silná covidem nastartovaná globální poptávka po zboží (na úkor služeb). Schnabelová proto v souhrnu uvádí tři argumenty, proč dnes musí i ECB aktivně zakročit proti rostoucí inflaci. Za prvé, i když vyloučíme z dnešní inflace dovezené ceny energií a potravin, inflace v eurozóně je nejvyšší v historii společné měny a nepůjde rychle dolů - historicky nejnižší a záporné sazby tedy nedávají žádný smysl. Za druhé, je pravda, že inflace v USA a na řadě jiných míst ve vyspělém světě je dnes vyšší. Rozdíly ovšem primárně odráží různou startovní hladinu, která byla v eurozóně nižší než v USA. A za třetí, pokud se porovnávají průměrné inflace ořezané o extrémní hodnoty (trimmed-mean inflation) spíše než indexy vylučující některé komponenty (jako potraviny a energie), jsou inflační tlaky v eurozóně a v USA podobné. Je to důsledek toho, že inflace v eurozóně je rovnoměrněji hnaná vpřed širší paletou faktorů, zatímco v USA byla do této chvíle více koncentrovaná na některé rychle zdražující položky (například ceny ojetých vozů).



To vše jsou argumenty, kterými se pravděpodobně bude snažit Isabel Schnabelová přesvědčit své kolegy ve výkonném výboru ECB, aby si letos se zvyšováním sazeb pospíšili.





*** TRHY ***



Koruna

Začíná být zjevné, že nebýt aktivity ČNB na trzích, koruna by pravděpodobně byla v tuto chvíli slabší. Na těsném obchodování v okolí 24,70 EUR/CZK se vzhledem k pokračující nejistotě spojené s obměnou bankovní rady v tomto týdnu nic výraznějšího nezmění.



Regionální Forex

Maďarský forint se dostal v posledních dnech pod tlak a zaostává za ostatními měnami v regionu. Relativní ztráty šly na vrub rozhodnutí staronové Orbánovy vlády speciálně zdanit vybrané společnosti (především utility) a financovat tím dotace domácnostem kompenzující drahé energie. Měnový pár EUR/HUF se tak před dnešním zasedáním MNB pohybuje, což by centrální banku mělo tlačit nejen k rozhodnutí opět zvýšit základní úrokovou sazbu (očekává se +50bps), ale přijít s náležitě jestřábím komentářem. MNB by např. mohla naznačit, že bude opět častěji měnit jednotýdenní úrokovou sazbu. Ta má být sice zvýšena již tento čtvrtek, avšak MNB avizoval, že ji hodlá měnit jen jednou za měsíc.

V Polsku dnes bude zveřejněna květnová inflace, která velmi pravděpodobně překoná 13 %. Pro NBP, která zasedá příští týden, to bude jasný signál k tomu, aby opět razantně zvýšila úrokové sazby. Ve hře bude pravděpodobně opět minimálně +75bps.



Eurodolar

Vysoká španělská, německá a belgická inflace v květnu podpořila růst tržních eurových sazeb, což dotlačilo eurodolar až k úrovni 1,08.

Po včerejším svátku v USA se dnes do hry dostanou i americké trhy, které však budou především sledovat, jak dopadne květnové inflační číslo za celou eurozónu. Pozitivní překvapení je však dost možná již diskontováno, takže euro již z čísla nemusí profitovat.