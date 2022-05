JPMorgan: Dobrý bod vstupu, „happy“ investoři a strukturální změna investičního prostředí

Při zpětném pohledu se podle nás nakonec ukáže, že současná situace byla dobrým bodem vstupu na americký akciový trh. Pro Bloomberg to uvedl Steve Parker z Private Bank. Mimo jiné proto, že „akciový trh se nechová podle toho, zda je situace dobrá, či špatná, ale jestli se horší, nebo lepší.“ A nyní podle experta vládne na trhu velká skepse a investoři institucionální i retailoví sedí na vysoké zásobě hotovosti.



Parker se ovšem také domnívá, že v kratším období je třeba „pokory“, protože trh se snaží vypořádat s faktory, jakými je vysoká inflace nebo válka. Tedy s jevy, se kterými řada investorů nemá žádné dosavadní zkušenosti. tak podle experta „drží diverzifikované pozice, je trpělivý, ale ohledně rizika zůstává na standardních vahách aktiv.“



Redaktorka Bloombergu doplnila, že na druhou stranu už trh ovlivňují faktory, které jsou „bezprecedentní“, a ohledně inflace se navíc její růst očekával. Expert souhlasil, ovšem podle něj se jednak nečekala délka jejího trvání, ani to, jak silné inflační tlaky nastanou. „Objevují se známky obratu, například na straně pracovního trhu či na straně struktury poptávky, která se opět posouvá směrem od zboží ke službám,“ dodal Parker.



Třetím faktorem, který má přispívat k ochlazování inflace, je slábnoucí trh s bydlením. Investoři tak nakonec budou ohledně inflace „happy“. Pravděpodobnost recese je pak podle experta nyní vyšší než na počátku roku. Ovšem trhy se jí obávají příliš. Ohledně monetární politiky Parker míní, že trhy již udělaly nemalou část práce za Fed tím, jak se utáhly finanční podmínky.



Podle experta se zřejmě nevrátí časy, kdy Fed mohl na ekonomický útlum jednoduše reagovat snižováním sazeb a uvolněním monetární politiky. Což mění i investiční prostředí a již nyní je zřejmé, že investoři se zaměřují hlavně na kvalitní a silné společnosti. Během posledních pěti let je přitom nejvíce zajímalo, jaké bude mít firma tržby v horizontu několika let, nyní je centrem pozornosti to, „kolik volného toku hotovosti bude generovat dnes.“



Velké technologické společnosti mohou být podle Parkera stále zajímavé i proto, že existuje silná poptávka po jejich produktech a službách. Může ale trvat delší dobu, než se jejich hodnota projeví v cenách akcií. Méně nadšený je pak expert ze „spekulativnějších“ technologických akcií. I proto, že kapitál nebude v současné fázi cyklu tak lehce dostupný jako dříve.



Zdroj: Bloomberg, Youtube