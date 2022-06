Jestřábí ECB, rozkývaná ropa a americká data

V kontextu toho, co jsme psali v minulých dnech, můžeme doplnit další informace k politice ECB. Ozval se jeden z největších jestřábů v jejím vedení, Robert Holzmann, podle něhož vysoká inflace znamená potřebu zvýšení sazeb rovnou o 50 bodů. Je třeba rozhodné akce, aby nemusely později přijít tvrdší kroky, říká rakouský zástupce v ECB. Ačkoli je to stále "jen" hlas jestřábího křídla, takto naplno ještě podpora pro razantnější přístup nezazněla a dostáváme tedy další důkaz, že se názory posouvají. Euro z toho však dopoledne netěží nové zisky a v klidu zůstávají také dluhopisové výnosy.



Jedním z klíčových faktorů, jež mohou hýbat inflačními očekáváními i odhady o politice hlavních centrálních bank, je cena ropy. Ta včera stihla spadnout, načež dnes znovu nabírá na síle. Spekuluje se o tom, že by OPEC přestal koordinovat své kroky s Ruskem, což by byla důležitá změna. Na významné členy kartelu, zejména Saúdskou Arábii, tlačí západní země v čele s USA, aby navýšily těžbu. Rusko bylo dosud prvkem, který tomu brání, už proto, že je kvůli sankcím samo pod tlakem těžbu snižovat. Ostatní členové by toho mohli využít a ukousnout si větší tržní podíl bez cenové války, což zní určitě lákavě. Západní trhy a ekonomiky by takový krok, který by zkrotil rostoucí ceny, samozřejmě vítaly. Jde však zatím jen o spekulaci a další faktory, jako zmíněný útlum ruských dodávek či opětovný nárůst čínské poptávky, působí naopak směrem k vyšším cenám.



Zatímco firmy v západní Evropě zůstávají optimistické, v ČR jejich nálada klesá. Květnový index PMI se snížil a zaostal za očekáváními, přičemž velmi podobné je to v Polsku a Maďarsku. Pro globální trhy bude pochopitelně daleko důležitější výsledek obdobného průzkumu z USA, který vyjde dnes odpoledne. Americké firmy (dnes to bude ISM z průmyslu) zůstávají dobře naladěné díky silné poptávce, která jim dovoluje úspěšně operovat i v prostředí velkých cenových tlaků. V dnešním průzkumu se ukáže, jestli na tom květen něco změnil.



Vedle toho nás čeká statistika otevřených pracovních pozic v zámoří. Jde o jeden z ukazatelů utaženosti trhu práce, který spolu s pátečními daty o zaměstnanosti a mzdách vyšle signál Fedu, jestli jeho plány ohledně sazeb jsou dostatečné. Domníváme se, že silné ISM či vysoký počet pracovních pozic mají potenciál vracet na trh obavy z utahování měnové politiky. Informace pak doplní ještě další komentáře z Fedu a zveřejnění jeho Béžové knihy o stavu ekonomiky.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7383 0.0899 24.7695 24.6548 CZK/USD 23.0735 0.2019 23.0965 22.9880 HUF/EUR 397.2267 0.1058 398.6973 397.0200 PLN/EUR 4.5893 0.1808 4.5948 4.5772

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1775 0.2172 7.1830 7.1442 JPY/EUR 138.7630 0.4379 138.9800 138.0900 JPY/USD 129.4460 0.5816 129.5420 128.6450

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8523 0.0417 0.8526 0.8502 CHF/EUR 1.0306 0.0840 1.0311 1.0281 NOK/EUR 10.0615 -0.0437 10.0804 10.0409 SEK/EUR 10.4952 0.1355 10.5077 10.4837 USD/EUR 1.0720 -0.1211 1.0738 1.0705

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3924 -0.0835 1.3972 1.3897 CAD/USD 1.2653 0.0119 1.2673 1.2649