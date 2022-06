ČNB může v červnu zvyšovat sazby i o více než 0,75 p.b., ČEZ dostal nové doporučení a futures jsou vysoko v zeleném

Červnové zasedání ČNB může přinést sazby vyšší až o 75 bazických bodů nebo i více. dostal nové doporučení od regionálního brokera. Rusko se v neděli zaměřilo na západní vojenské dodávky pro Ukrajinu a zahájilo nálety na Kyjev. Britský premiér Boris Johnson očekává hlasování o nedůvěře. A Londýnská burza kovů je zažalována o 456 milionů dolarů za své rozhodnutí pozastavit a zrušit obchodování s niklem.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,0 %, FTSE 100 +1,0 % a DAX +1,0 %.

Červnové zvýšení sazeb může být až o 75 bps nebo více, řekl guvernér ČNB Rusnok. Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub vidí začátkem léta vrchol inflace nad 15 %.

MBank snížila u doporučení na "držet" z "akumulovat" a drží cílovou cenu na 1050 Kč.

Evropská centrální banka se konečně chystá zapojit do celosvětového trendu zpřísňování měnové politiky, kvůli opakovaně rekordně vysoké inflaci. Téměř tři měsíce poté, co americká centrální banka poprvé zvýšila úrokové sazby, ECB tento týden oznámí ukončení nákupů dluhopisů a formálně zahájí odpočítávání do začátku zvyšování výpůjčních nákladů v červenci.



Rusko se v neděli zaměřilo na západní vojenské dodávky pro Ukrajinu a zahájilo nálety na Kyjev, při nichž údajně zničilo zahraniční tanky. Vladimir Putin varoval, že jakékoli západní dodávky raketových systémů delšího doletu by přiměly Moskvu zasáhnout „objekty, které jsme ještě nezasáhli“.

Britský premiér Boris Johnson očekává, že rebelující poslanci z konzervativní strany již tento týden spustí hlasování o nedůvěře. Konzervativní poslanci, kteří usilující o sesazení Johnsona, mohou být blízko 54 podpisům potřebným k vynucenému hlasování o nedůvěře. Premiér je údajně přesvědčen, že by hlasování vyhrál, pokud by k němu došlo.



Londýnská burza kovů je zažalována o 456 milionů dolarů za své rozhodnutí pozastavit a zrušit obchodování s niklem poté, co krátký březnový nedostatek zásob způsobil raketový nárůst cen. Burzu žalují společnosti Elliott Associates a Elliott International v případu podaném u anglického nejvyššího soudu 1. června.