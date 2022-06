Rozbřesk: Průmysl výrazněji šlápl na brzdu, ČNB čeká na květnovou inflaci

ČNB dostane v tomto týdnu poslední várku makroekonomických čísel před červnovým zasedáním. Dnešní průmyslová výroba za duben zaznamenala meziměsíční i meziroční pokles a potvrdí, že česká ekonomika se startem invaze míří do horších časů (zejména po velmi silném prvním kvartále). Podnikatelské nálady ukazují, že nákladové tlaky v průmyslu přetrvávají a růst vstupních cen je jeden z nejrychlejších v historii.

Zhoršují se také časy dodávek, hlavním motorem zhoršující se nálady ale nově začíná být propad poptávky mezi zákazníky. Vysoké ceny, alespoň podle květnového výsledku indexu nákupních manažerů v průmyslu, mají svůj odraz ve slabší poptávce - nové zakázky padají třetí měsíc v řadě. I když domácí poptávka slábne, tak zatím ne dostatečně rychle na to, abychom to viděli v pozitvním vývoji vnější bilance - v dubnu pravděpodobně zaznamená další zhoršení. Maloobchod a obecně spotřeba domácností zatím v dubnu pravděpodobně vydrží na slušných úrovních, v dalším průběhu roku to však podle našeho názoru bude právě slabá spotřeba domácností, která stáhne českou ekonomiku do technické recese.



Hlavním číslem tohoto týdne pro Českou národní banku však bezesporu bude květnová inflace. Očekáváme že zejména další nárůst cen energií a potravin dostane inflaci do blízkosti 15,5 % (tedy zhruba půl procentního bodu nad prognózu centrální banky). Pokud tomu tak bude, půjde o další pro-inflační faktor, který může přimět bankovní radu na červnovém zasedání k agresivnějšímu zvýšení sazeb. Svojí nemalou roli v rozhodování centrálních bankéřů ovšem nakonec může hrát i nejistota spojená s obměnou bankovní rady, která se negativně podepisuje na české koruně a nutí ČNB v poslední době intervenovat aktivněji na devizovém trhu. O tom, že kombinace vyšší inflace a slabšího kurzu povede pravděpodobně k dalšímu růstu úrokových sazeb hovořil o víkendu také viceguvernér ČNB Tomáš Niedetzký.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna v pátek lehce posílila a dostala se z bezprostřední blízkosti 24,70 EUR/CZK. Přicházející čísla v tomto týdnu by měla potvrdit potřebu dalšího zvyšování úrokových sazeb a z tohoto pohledu by měla být pro kontrolu pozitivní. Na druhou stranu nejistota spojená s obměnou ČNB bude alespoň prozatím korunu brzdit.



Eurodolar



Oficiální data z amerického trhu práce nepřinesla zásadní šok, stejně tak ani (slabší) index podnikatelské nálady z oblasti služeb (ISM).

Tento týden bude pro eurodolar ve znamení dvou události - jednak ve čtvrtek přijde zasedání ECB a jednak v pátek bude zveřejněna americká inflace za květen. Obojí má potenciál zvýšit volatilitu eurodolaru.