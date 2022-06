Musk: Mám "super-špatný" pocit z ekonomiky. Budeme propouštět

Americká automobilka zastavuje v celém světě nábor nových zaměstnanců a deset procent těch současných bude muset propustit. To by znamenalo kolem 11.000 lidí. V interním e-mailu to podle agentury Reuters uvedl šéf automobilky Elon Musk. Dodal také, že ekonomiku podle něj čekají těžké časy.

Akcie společnosti klesaly v dnešním premarketu o 3,4 %. Jejich vývoj za posledních pět let ukazuje graf:





Musk v e-mailu manažerům automobilky napsal, že má teď z ekonomiky "super špatný pocit". se zaměřuje na výrobu elektromobilů a výrazně se angažuje například i v dobývání vesmíru. V současné době zaměstnává kolem 110.000 lidí.



Šéf Tesly e-mail odeslal ve čtvrtek. Automobilka se na dotaz agentury Reuters k obsahu e-mailu zatím nevyjádřila.



Musk tento týden požádal zaměstnance, aby ukončili práci z domova a vrátili se do kanceláří. Pokud se to některým z nich nelíbí a v práci se neukážou, bude to podle něj brát tak, že už tam nepracují. Musk to rovněž uvedl v interní komunikaci, která pronikla na sociální sítě.



"Od každého v Tesle vyžadujeme, aby v kanceláři strávil minimálně 40 hodin týdně," napsal Musk v e-mailu v úterý večer. "Pokud se neukážete, budeme předpokládat, že jste rezignovali," dodal.

Zpráva Reuters přišla pro Muska i Teslu v prekérním okamžiku. Od chvíle, kdy miliardář uzavřel dohodu o převzetí Twitteru, klesly akcie Tesly o 22 procent. Dohoda teď ale vypadá u ledu. Negativním faktorem jsou pro tento titul byly ale také nervozita z dalších vývoje globální ekonomiky a dopad čínských proticovidových uzavírek na Šanghaj, kde má továrnu.

Dolů po zprávě Reuters zamířily také futures na americké akciové indxy. Kontrakty na Nasdaq 100 ztrácely v 11:19 SELČ zhruba půl procenta.

Zdroje: ČTK, Bloomberg, Patria.cz