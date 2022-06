Dilema ECB - nesmí i musí zůstat opatrná. Euro s napětím čeká

Dnešnímu programu vévodí zasedání Evropské centrální banky. Vývoj na akciových trzích je dopoledne negativní, ovšem americké futures naznačují možné zlepšení během dne. Dluhopisy vykazují jen drobné změny a eurodolar vyčkává lehce nad 1,0700. Čeká se, s čím centrální bankéři nakonec přijdou.

ECB čelí více než 8procentní inflaci v eurozóně, která jasně říká, že QE mělo být dávno minulostí a sazby už také měly být podstatně výš. Jde o výzvu k urychlenému nasměrování politiky aspoň k neutrálnímu nastavení. Naproti tomu je tu ale obava z podstatného zpomalení ekonomiky v důsledku energetických či jiných surovinových šoků. Zároveň si ECB musí hlídat, aby svými činy nenastartovala prudký růst výnosů a rizikových prémií, které by hrozily dostat do problémů předlužené členy eurozóny - hlavně Itálii.

Jak řešit takové dilema? Banka má určitě prostor pro rychlejší utahování měnové politiky, ale sázíme na velmi pozvolnou změnu přístupu, která se bude odehrávat hlavně v rovině rétorického testování tržních reakcí. Hrozba rozvířeného dluhopisového trhu by měla dominovat a bránit prudkým změnám. A přestože nová prognóza asi nevyzní moc dobře ohledně inflace, ta není v eurozóně tolik tažena poptávkou a utaženým trhem práce. Banka tedy bude dál doufat v to, že externí nákladový šok odezní a nepovede k roztáčení cenové spirály. Spolehnout se na to každopádně nemůže a inflačním rizikům bude čelit dál.

Co se týče jestřábích signálů, ty asi vyšle prognóza a možná i poznámka ve smyslu, že ECB nevylučuje v budoucnu přísnější postup, pokud to bude třeba. Jinak ale čekáme jen ukončení QE a upevnění očekávání na růst sazeb v červenci a září. Pro euro bude podstatné právě to, jak se banka postaví k rychlejšímu postupu vůči inflaci. K udržení pozic by mu mělo stačit, když tato možnost zůstane otevřená.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6880 -0.0460 24.7191 24.6845 CZK/USD 23.0460 -0.0087 23.0850 23.0130 HUF/EUR 395.1199 -0.0482 396.8883 394.0100 PLN/EUR 4.5830 -0.0186 4.5926 4.5779

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1487 -0.1944 7.1775 7.1465 JPY/EUR 143.1235 -0.5085 144.1750 142.7282 JPY/USD 133.5960 -0.4805 134.5570 133.4220

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8560 0.1509 0.8569 0.8550 CHF/EUR 1.0486 0.0859 1.0498 1.0474 NOK/EUR 10.1687 0.1847 10.1902 10.1532 SEK/EUR 10.4963 -0.2379 10.5523 10.4938 USD/EUR 1.0713 -0.0313 1.0734 1.0695

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3924 0.1253 1.3966 1.3893 CAD/USD 1.2565 0.0649 1.2580 1.2561