Do roku 2024 stagflace, poté budou centrální banky muset opět uvolňovat, domnívá se investor Dalio

Na tento a příští rok se očekávají scénáře vývoje ekonomiky, které jsou horší než březnový scénář Evropské centrální banky. V roce 2024 očekává investor Ray Dalio, že centrální banky po celém světě budou muset úrokové sazby už snižovat, aby stagflace dále neomezovala jejich ekonomiky. To ostatně naceňují také trhy s futures.

Nejpesimističtější březnový scénář ECB ohledně dopadu ruské invaze na Ukrajinu nyní může být příliš optimistický. Nové projekce OECD počítají s růstem ekonomiky v eurozóně o pouhých 1,6 % v příštím roce a s inflací na úrovni 4,6 %, částečně kvůli rozhodnutí Evropské unie uvalit omezení na dovoz ruské ropy. A to je horší než zmíněný černý scénář ECB zveřejněný krátce po vypuknutí války.



Inflace, která podle OECD letos dosáhne v průměru 7 %, „zatěžuje spotřebu domácností a zvyšuje nejistotu,“ uvedla organizace. "Vzhledem k tomu, že ruské ropné embargo bude od roku 2023 tlačit ceny ropy nahoru, očekává se, že růst v roce 2023 zůstane utlumený a inflace bude klesat jen postupně."





ECB představí své nové prognózy ve čtvrtek, kdy proběhne další zasedání banky. V březnu uvedla, že „závažný“ scénář s vyššími cenami energií a silnějším zásahem do ekonomické důvěry oproti základnímu scénáři stále počítá s růstem ekonomiky eurozóny o 2,3 % v příštím roce. Ekonomové oslovení agenturou Bloomberg předpovídají, že výhled ECB na ekonomickou expanzi bude revidován níže a že inflace zůstane vyšší.



OECD je také pesimističtější než Evropská komise, která minulý měsíc představila svou nejnovější prognózu, která očekává růst v příštím roce na úrovni 2,3 % a zpomalení inflace na 2,7 %.



V prvním čtvrtletí rostla ekonomika eurozóny o 0,6 % ve srovnání s předchozím odhadem 0,3 %, uvedl ve středu Eurostat. Tomu napomohla bilance zahraničního obchodu a změny stavu zásob.





Rozhodující je, že v roce 2024 se odhaduje růst spotřebitelských cen o 2 %, což je v souladu s cílem ECB. Zakladatel hedgeového fondu, miliardář Ray Dalio předpovídá, že právě v roce 2024 dojde k obratu, kdy centrální banky po celém světě budou muset úrokové sazby už snižovat, aby stagflace dále neomezovala jejich ekonomiky, uvedl investor pro list Australian Financial Review.

"Věříme, že jsme v režimu utahování, který může způsobit korekce nebo poklesy mnoha finančních aktiv," řekl Dalio, zakladatel Bridgewater Associates, v rozhovoru pro uvedený list. "Způsobí to velké problémy a donutí to centrální banky, aby opět zvolňovaly, pravděpodobně někdy okolo příštích prezidentských voleb v roce 2024."



Trhy podle futures rovněž naceňují snížení sazeb v USA a také v dalších rozvinutých ekonomikách včetně Spojeného království za zhruba dva roky. V současné době se ale velká část pozornosti soustřeďuje na rychlost utahování. "Je to situace strukturální inflace, která způsobí stagflaci," uvedl Dalio pro AFR.



Světová banka tento týden varovala, že i když se nakonec podaří odvrátit globální recesi, může stagflace trvat několik let. Také snížila své prognózy globálního růstu a uvedla, že světová ekonomika může vstoupit do období stagflace připomínající 70. léta.



Zdroj: Bloomberg, Eurostat