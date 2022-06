Prostor pro hladké přistání, podle JPMorgan akcie míří k novým maximům

Inflaci by měl tlumit opětovný posun směrem od zboží ke službám, ale nějaký čas ještě bude přestřelovat cíl Fedu ve výši 2 %. Ten má přitom bezesporu šanci dosáhnout hladkého přistání americké ekonomiky. Na Yahoo Finance to uvedla Sonali Pier z vedení investiční společnosti Pimco. Ta v základním scénáři nepočítá s recesí v letošním roce, „pak je nejistota vyšší.“



Fed podle expertky bezesporu chce snížit inflaci a je to nyní jeho priorita. Zároveň se však chce vyhnout tvrdému přistání. Akomodaci přitom již stahuje celá řada centrálních bank a to má dopad na globální hospodářství a trhy. Pier míní, že rozvahy amerického spotřebitele jsou stále silné i díky snížení jeho zadlužení. Z dlouhodobého investičního hlediska by pak podle expertky již investoři měli brát v úvahu to, jak moc vzrostly výnosy na obligacích a tudíž jak se tím změnila jejich atraktivita.



Proti predikcím recese stojí svým názorem i častý host investičních pořadů a stratég Marko Kolanovic. Ten se dokonce domnívá, že trhy a ekonomika by ustály i další růst cen ropy, která se může dostat i na 150 dolarů za barel. Šlo by ale o krátkodobý výkyv a pak by nastala „normalizace“ cen ropy. Kolanovic na CNBC také hovořil o síle amerického spotřebitele. Ta by sice nevydržela v případě, že by vysoké ceny ropy přetrvaly delší dobu, ale je schopná ustát přechodná maxima na popsaných hodnotách.



Stratég míní, že vysoké ceny ropy sebou na akciovém trhu přinesou zisky energetik, některé sektory ale budou naopak pod tlakem. Celkově ovšem míní, že na konci roku se budou americké akcie pohybovat na nových maximech a jak bylo řečeno, recesi stratég nevěští. Přicházející posilování akcií pak nebude nahrávat defenzivním sektorům. Vedle energetiky stratég věří akciím menších firem a také technologickým společnostem, které jsou citlivější na hospodářský cyklus.



V prvních pěti měsících přitom podle něj zejména institucionální investoři výrazně omezovali pozice na rizikových aktivech, což přispívalo k vysoké volatilitě na trzích, nyní by se měla situace obracet i na této rovině. Stratég byl tázán na slova šéfa Jamie Dimona, který před několika dny vzbudil pozornost svými ne právě optimistickými předpověďmi dalšího vývoje na trzích a v americké ekonomice. Kolanovic prostě odpověděl, že výzkumný tým recesi nečeká a z toho plyne doporučení, podle kterého by investoři neměli sedět na hotovosti v očekávání propadu hospodářské aktivity.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC