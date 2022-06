Víkendář: Recese v USA nepravděpodobná, ale zbytek světa si povede o něco lépe

Některé brzdy americké ekonomiky budou ještě přetrvávat, ale soukromý sektor je hodně silný a odolný. Týká se to jak firem, tak domácností. Hospodářský růst tak sice zeslábne, ale ekonomika nepůjde v dohledné době do recese. Pro Bloomberg to uvedl hlavní ekonom a šéf globálního výzkumu Bruce Kasman. Podle něj si světová ekonomika ve druhé polovině letošního roku „povede ok“ s tím, že zatímco Spojené státy budou zpomalovat, „zbytek si povede zase o něco lépe.“



Na výrobní sektor v USA doléhá vývoj v Číně, vyšší ceny energií a také sazby. Zejména zde se tedy dá čekat zpomalení, ale „není důvod se obávat recese“. Pro udržitelnost současné expanze podle ekonoma není dobrá kombinace vysoké inflace a utažených podmínek na trhu práce. Nicméně na to, aby americké hospodářství spadlo během následujícího roku do recese, „by bylo třeba mnohem většího šoku.“



Fed nyní podle ekonoma míří ke dvojímu zvýšení sazeb, pokaždé o 50 bazických bodů. Existuje „slušná šance, že tím ekonomiku zpomalí,“ ale pravděpodobně bude třeba dalšího zvyšování sazeb. Krátkodobě ale Fed zatím nevykazuje známky toho, že by „udělal o hodně více“. Nechce totiž poslat hospodářství do recese a „toleruje inflaci nad 2 %“. Takže „zabere čas, než se dostaneme do bodu, kdy to od Fedu bude bolet.“



Kasman míní, že by se mělo pečlivě rozlišovat mezi recesí a zpomalením ekonomiky. Recese je „nelineární událost“, která se mimo jiné hluboce podepisuje na chování trhu práce a firem. A ekonom v této souvislosti znovu zopakoval, že podle něj je nyní nepravděpodobná recese, ale opak platí o zpomalení tempa růstu amerického hospodářství. Na trhu práce podle Kasmana nejdříve nabíralo na obrátkách tempo růstu mezd kvůli „dislokacím v určitých částech ekonomiky, které byly způsobeny pandemií.“ Nyní se již ale do tvorby mezd promítají inflační tlaky, což ohrožuje udržitelnost oživení.



V tuto chvíli podle ekonoma rostou americké mzdy dost na to, aby to kompenzovalo inflaci. Otázkou ale je, zda tomu tak bude i nadále, protože růst mezd bude brzděn zmíněným útlumem v růstu ekonomiky. Ohledně finančních podmínek v americkém hospodářství pak Kasman řekl, že se „pravděpodobně vyhneme finanční bouři“.



Ne tak obvyklý pohled na pravděpodobnost recese přináší . V následujícím grafu ukazuje počet států v USA, které vykazují rostoucí ekonomickou aktivitu. DB k tomu tvrdí, že před začátkem recese klesá aktivita po sedm měsíců alespoň v pěti státech:







Zdroj: Youtube, Bloomberg,